«كهرباء دبي» تشارك في فعاليات «الإمارات تبتكر 2022»

المصدر: دبي ■ وام

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي، في فعاليات «الإمارات تبتكر 2022» بأنشطة عدة، منها «أسبوع الابتكار» 2022 من 22 إلى 28 فبراير، وأقامت سلسلة حلقات «آفاق المستقبل» الافتراضية، إلى جانب مجموعة من ورش العمل والندوات النقاشية.

كما احتضنت خيمة الابتكار في مركز الهيئة الرئيس وحديقة المهرجان في «إكسبو 2020 دبي» أبرز مشاريع الهيئة ومبادراتها المبتكرة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يعكس الحدث الوطني (الإمارات تبتكر) السنوي الأهمية البالغة التي توليها القيادة الرشيدة للابتكار والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ ثقافة الابتكار، واستنباط الحلول والأفكار الإبداعية لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا الحالية والقادمة. وفي إطار رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تتبنى الهيئة الابتكار، وتلتزم بجعله ممارسة يومية في عمل الحكومة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير نماذج عمل مستقبلية مبتكرة وحلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة».

واستضافت خيمة الابتكار في مركز الهيئة الرئيس أكثر من 60 فعالية وورشة عمل نظمتها الهيئة حول الابتكار والتقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما احتضنت الخيمة باقة من أحدث ابتكارات الهيئة التي تعزز مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم، وتسهم في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع وفق استراتيجية متكاملة وأسس راسخة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومن أبرز هذه المشاريع برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء، الذي يعمل على تعزيز الاعتمادية والكفاءة التشغيلية، بما في ذلك الصيانة الوقائية لشبكتي الكهرباء والمياه (التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع).

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