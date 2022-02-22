"الأوراق المالية" تستطلع رأي المتعاملين في مشروع قرار جديد لتنظيم الأسهـم الخاصة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استطلعت هيئة الأوراق المالية والسلع رأي جمهور المتعاملين والمهتمين في مشروع قرار جديد لتنظيم الأسهم الخاصة في إطار الدور المنوط بها في تنظيم وتطوير السوق المالي بالدولة.ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae مشروع قرار بشأن تنظيم الأسهم الخاصة.

ودعت الهيئة جميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال بالدولة من متعاملين على مختلف فئاتهم، مستثمرين ووسطاء ومحللين ماليين وباحثين وإعلاميين ومهتمين وغيرهم، للاطلاع على مسودة القرار - الذي تسري أحكامه على الشركات التي ترغب في إصدار فئات خاصة من الأسهم في الدولة - وإبداء آرائهم فيه وذلك في موعد أقصاه 11 مارس المقبل، بهدف الوقوف على ملاحظات الصناعة ومرئيات المتعاملين والمهتمين في السوق والاستئناس بمقترحاتهم لأخذها بعين الإعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للنظام.

تضم مسودة النظام 15 مادة، تتضمن التعريفات ونطاق التطبيق، ويتناول الفصل الأول منها (إصدار الأسهم الخاصة) طرق وشروط إصدارها، وطلب الإصدار والتزامات الشركة لإصدار وإدراج الأسهم الخاصة، كما يتناول الفصل الثاني المواد المتعلقة بالحقوق والقيود المرتبطة بالأسهم الخاصة، وحقوق الشركة، وتغيير الحقوق أو القيود، وحق الاعتراض على قرار التغيير المرتبط بالأسهم الخاصة والجزاءات.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة المعروضة على الموقع مسودة أولية وقد يتم تعديل بعض الأحكام عند الإصدار. وتتلقى الهيئة جميع الملاحظات والمقترحات من خلال البريد إلكتروني : Legal_Affairs@sca.ae

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