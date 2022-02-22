12 مليون مسافر للسعودية على " الاتحاد للطيران" واستناف رحلات المدينة المنورة الشهر المقبل

المصدر: عبير عبد الحليم -أبوظبي

قالت الاتحاد للطيران اليوم انها تقوم حاليًا بتشغيل 42 رحلة أسبوعية إلى المملكة العربية السعودية ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 52 رحلة اسبوعية اعتبارًا من 27 مارس المقبل مع استئناف الرحلات إلى المدينة المنورة وزيادة عدد الرحلات الى وجهات اخرى في المملكة

واوضح متحدث بإسم الإتحاد للطيران في تصريحات صحافية بمناسبة يوم التأسيس السعودي ان الاتحاد للطيران تسيّر حاليًا رحلاتها إلى 3 وجهات في المملكة العربية السعودية وهي الرياض وجدة والدمام وسيتم تشغيل وجهة المدينة المنورة في 27 مارس القادم بواقع 3 رحلات اسبوعية بعد توقفها مؤقتا سابقا كما سيتم زيادة عدد رحلات الرياض الى 21 رحلة بدلا من 16 رحلة حاليا اعتبارا من 27 مارس المقبل فضلا عن زيادة عدد رحلات الدمام الى 14 رحلة بدلا من 12 رحلة اعتبارا من التاريخ نفسه

وكشف المتحدث ان الاتحاد للطيران تسيّر رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية منذ عام 2005 ومنذ ذلك الحين سافر أكثرمن 12 مليون مسافر على متن الاتحاد للطيران مشيرا الى العام 2019 يعد الاكثر ازدحاما حيث تم نقل 1,3 ملايين مسافر في العام نفسه

وحول وجهات الاتحاد للطيران الأكثر إشغالاً اوضح المتحدث ان

1.7 مليون مسافر سافروا من وإلى جدة في السنوات الخمس الماضية مما يجعلها أكثر مدينة إشغلاً للاتحاد للطيران في المملكة السعودية تليها الرياض بـ 1.4 مليون مسافر

واشار المتحدث الى انه بين عامي 2011 و 2021 ، قامت الاتحاد للشحن بتشغيل أكثر من 41 الف رحلة شحن من وإلى المملكة العربية السعودية وكانت تحمل أكثر من 270 الف طن.

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