«أراضي عجمان» تنجز 904 عمليات تقييم عقاري في 2021

المصدر: عجمان ■ وام

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إنجاز 904 عمليات تقييم عقاري خلال عام 2021، بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات درهم.

وأكد المدير العام للدائرة، المهندس عمر بن عمير المهيري، أن عمليات التقييم العقاري تمت وفق أساليب عصرية حديثة، بهدف ضمان الشفافية والدقة، وتقديم معلومات وبيانات حقيقية تعكس أداء السوق العقارية، وتوفر للمتعاملين والمستثمرين خدمة متكاملة، تُسهل عليهم اتخاذ القرارات المتعلقة بأي نشاط عقاري، وذلك من خلال معرفة القيمة الحقيقية للعقارات بعيداً عن المضاربة الوهمية.

وأوضح المهيري أن عمليات التقييم العقاري تنوعت بين العقارات التجارية والسكنية والصناعية إضافة إلى الزراعية، مشيراً إلى أن العقارات التجارية نالت الحصة الكبرى من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 3.2 مليارات درهم.

وجاء في التقرير العقاري السنوي لعام 2021 الذي أصدرته الدائرة أن عمليات التقييم العقاري شملت كلاً من التقييم الشخصي، والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين الذين لا تقل استثماراتهم العقارية عن مليوني درهم، إذ بلغ عددها 426 عملية بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار درهم.

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