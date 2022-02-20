عقاريون: تباين في أسعار بيع وتأجير العقارات بين مواقع التسويق الإلكتروني و«السوق»

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أفاد عقاريون بأن هناك تبايناً بين أسعار المنتجات العقارية المعروضة على المواقع الإلكترونية والأسعار الفعلية في السوق، مطالبين بضرورة وجود آلية لضبط الأسعار، وتقليص الفجوة بين هذه المواقع الإلكترونية، والمتداول الفعلي في السوق.

وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن التباين في التسعير، سواء للبيع أو التأجير، يراوح بين 10%، وقد يصل في بعض الحالات إلى 40%، مشيرين إلى ضرورة اعتماد المتعاملين على بيانات الجهات الرقابية للحصول على المعلومات الدقيقة.

تسعير المنتجات

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد أبوحارب، إن «تسعير المنتجات العقارية بالسوق يختلف إلى حد ما عن الأسعار المتداولة في المواقع الإلكترونية، وإن الإعلانات قد تكون حقيقية أو وهمية»، متسائلاً: لماذا لا تقوم إدارة هذه المواقع بفلترة الأسعار؟ حيث إن أسعار هذه المواقع تختلف عن أسعار السوق، وهذا يدل على وجود إهمال من قبل إدارة هذه المواقع، التي أصبحت تستهدف الربح فقط.

وأضاف أبوحارب، أن «الأسعار المعروضة على تلك المواقع تختلف عن السوق الفعلية، وقد تصل في حالة الإيجارات إلى 40%، وفي أسعار البيع قد تصل إلى 20 أو 30%، أقل من السعر الفعلي في السوق، وهذا أيضاً إهمال وتقصير من إدارة المواقع»، مطالباً بضرورة وجود رقابة مشددة من الجهات المختصة على هذه المواقع.

وأوضح أن من بين العوامل التي تحدد السعر للمنتج العقاري، سواء كان للتأجير أو البيع: «المؤشر الإيجاري السنوي، والسوق، والعرض والطلب».

وأشار إلى ضرورة تنظيم الإعلانات من قبل إدارة المواقع الإلكترونية، ومن قبل الجهات الرقابية، ورغم أنه يوجد تنظيم في ما يتعلق بالتصاريح، لكنه لا يفي بالغرض، فالأسعار غير حقيقية، ويجب أن تكون هناك مراقبة من قبل الجهات الرقابية، كما يجب محاسبة هذه المواقع، وتطبيق غرامة مالية عليها.

المنصات العقارية

من جهته، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، الدكتور رعد رمضان، إن «اختلاف التسعير بين المنصات العقارية بعضها بعضاً أمر لافت»، مشيراً إلى أن هناك معايير لتحديد الأسعار في السوق العقارية من منطقة إلى أخرى، منها عمر العقار إذا كان جديداً أم قديماً، وهذه المعايير تحددها لجنة مختصة، كما أن هناك معايير أخرى بالنسبة للتأجير، إذ يمكن زيادة قيمة الإيجار للمستأجر الجديد.

وحول الآلية لضبط أسعار البيع داخل السوق العقارية، أكد رمضان، أن ذلك يستوجب الرجوع إلى مؤسسات التنظيم العقاري في كل إمارة، والاعتماد على بيانات مؤشر العقارات أو الإيجارات، مطالباً بتحديث بيانات هذا المؤشر كل ثلاثة أشهر، بحيث يكون التحديث متزامناً مع تحركات وأداء السوق.

وتابع: «العبء الكبير سيكون على المؤشر العقاري الذي يحدد الأسعار، ويستند إليه في عملية التسعير، وبالتالي يضبط الأسعار في السوق».

مواقع تسويقية

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ، إن «المواقع المدرجة للعقارات هي مواقع تسويقية بشكل أساسي، وتعتمد سياسة الإعلان، التي في بعض الأحيان لا تتوافق مع السعر الحقيقي، إذ إن التنافسية العالية للسوق دفعت بعض المسوقين إلى اتباع أساليب مضللة لجذب العميل».

وعن العوامل التي تحدد السعر للمنتج العقاري، سواء للتأجير أو البيع، أشار طباخ، إلى أن «العرض والطلب» هي القاعدة الذهبية الأولى لتحديد السعر، لكنها ترتبط أيضاً بنوعية العقار، وليست عامة، حيث إن الموقع والخدمات يحددان فئة العقار وسعره.

وعن آلية ضبط الأسعار، طالب بضرورة وضع ضوابط مشددة على الإعلانات والحملات التسويقية، واعتبار المواد التسويقية جزءاً من عقد البيع، ومحاسبة كل من يزود العميل بمعلومات مضللة، كما يجب تطوير منصة البيانات المفتوحة، لتزويد المشتري بالمعلومات والمقارنات الحقيقية، ما يسهم في ضبط الأسعار، وزيادة الشفافية في السوق.

حاسبة إيجارية

من جانبه، قال مستشار التسويق العقاري، علاء مسعود، إن «هناك حاسبة إيجارية تحدد الإيجارات في كل منطقة، لذلك يجب أن تكون هناك حاسبة لتحديد أسعار بيع العقارات نفسها، وتكون لها معايير محددة»، محذراً من أن هناك إعلانات مضللة لجذب المستثمرين والعملاء، وبأسعار مرتفعة، أو بتقديم حوافز وهمية، مثل «اشتر بدون دفعة أولى»، مطالباً بضرورة وجود رقابة على هذه الإعلانات، وكذلك ضرورة فرض رقابة على المواقع التي تسوق لبيع العقارات، مثل منع نشر أي إعلان للبيع إلا بترخيص مباشر من هيئة التنظيم العقاري (ريرا).

تنوع الأسعار

من جهته، أكد المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، أن «هناك تبايناً في تسعير المنتجات العقارية بين مواقع التسويق الشهيرة، والسوق الحقيقية»، موضحاً أن الأسعار تتضمن أنواعاً عدة، من بينها ما يسمى بأسعار الإدراجات، وتراوح الزيادة فيه من 10 إلى 20%، والنوع الثاني قد يتضمن أسعاراً غير حقيقية لجذب المشترين، ثم يتم عرض سعر أعلى من المعلن، وهذه النوعية من التسعير قليلة إلى حد ما، وهناك نوع آخر من التسعير، يتم من خلال شركات التثمين، وهذه الشركات مختصة بخدمات تقييم العقارات، وتقدم الأسعار حسب الكلفة، أو التسعير حسب الدخل. وأوضح الوادية أن هناك أكثر من 50 عاملاً تؤثر في تحديد سعر المنتج العقاري، سواء للتأجير أو البيع، أبرزها الموقع، والجودة، وسمعة المطور، والعرض والطلب، والحالة الاقتصادية، والسعر بالقدم، والمساحة، والإطلالات، وغيرها. وقال: «أؤمن بمدرسة السوق الحرة، التي تعتمد على العرض والطلب، وهو أهم عامل، والذي يتحكم في أسعار السوق، وأن من الممكن في الإيجارات أن يتم التدخل في التسعير، لكن أعتقد أن الأمر صعب في سوق البيع».

منصات متخصصة

بدوره، أفاد الخبير العقاري، محمد آل علي، بأن «من يعرض عقاره للبيع، يتوجه إلى المنصات المتخصصة، ومن بينها مواقع العقارات الشهيرة، ومعظم من يعرض العقار يكون غرضه تحقيق المكسب، لذلك معظم المواقع تتفاوت بينها الأسعار».

وأضاف آل علي أن الأسعار المعروضة للبيع أو التأجير على المواقع الإلكترونية، تختلف عن الأسعار في السوق.

ونصح آل علي من يريد الشراء بضرورة البحث في أكثر من موقع، وأكثر من وسيط عقاري، والمقارنة بين العديد من المواقع، لمعرفة الأسعار الحقيقية والمفاضلة بينها، وذلك لمن يريد السكن أو الاستثمار.

البيع أو التأجير

أكد المستشار العقاري، أحمد الدولة، أن «الأسعار المعروضة للبيع أو التأجير على مواقع التسويق العقاري، تختلف عن المعروض الفعلي في السوق، حيث إن بعض شركات الوساطة العقارية تقوم بخفض الإيجارات أو سعر الوحدات المعروضة لديها لجذب المستثمرين وإعطائهم وحدات أخرى ليست موجودة في المواقع نفسها»، مطالباً بضرورة فرض غرامات من قبل الجهات الرقابية على من يقوم بإدارة هذه الشركات، لضبط السوق، والمحافظة على الأسعار.

صدقية الإعلانات

قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إف إي إم العقارية»، فراس المسدي، إن «المشكلة التي نواجهها هي عدم صدقية الإعلانات بالنسبة للأسعار الفعلية، بسبب الانتشار الكبير لمنصات العقارات الإلكترونية، فتقوم الوكالات بوضع أسعار أقل مما هي عليه في السوق، وعادةً المشتري يبحث عن عقارات بأفضل الأسعار، وعندما يجد السعر المناسب، يقومون بالتواصل مع البائع، لكن السعر يكون مختلفاً إلى حد ما».

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