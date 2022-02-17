«أبوظبي الدولي» يستقبل 5.26 ملايين مسافر في 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة مطارات أبوظبي» عن أعداد المسافرين لعام 2021، والتي أظهرت أن مطار أبوظبي الدولي استقبل ما يزيد على 5.26 ملايين مسافر في عام 2021، نتيجة لارتفاع حركة المسافرين خلال الربع الأخير الذي سجلت خلاله حركة 2.43 مليون مسافر، أي ما يوازي 46% من إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم أبوظبي خلال عام 2021 بأكمله.

أعداد المسافرين

وفصّلت البيانات أن مطار أبوظبي الدولي استقبل خمسة ملايين و262 ألفاً و376 مسافراً خلال العام مقارنة بخمسة ملايين و570 ألفاً و176 مسافراً في عام 2020، ما يُعد انخفاضاً بنسبة 5.5% في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطيران والمطارات بسبب قيود السفر، وانخفاض طلب المستهلك نتيجة لظروف جائحة «كوفيد-19» حول العالم. في حين سجل المطار ارتفاعاً في عدد الرحلات التي بلغت 74 ألفاً و176 رحلة خلال العام بزيادة قدرها 21.5% مقارنة بـ61 ألفاً و34 رحلة في عام 2020.

توقعات إيجابية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، شريف الهاشمي، إن الارتفاع الملحوظ في حركة المسافرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 يعد مؤشراً واضحاً على تعافي القطاع والطلب المتنامي.

وأضاف: «على الرغم من التأثيرات المحتملة للمتحور الجديد على حركة المسافرين خلال الجزء الأول من عام 2022، فإننا نتوقع أن تتضاعف حركة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي العام الجاري لتصل إلى 10.7 ملايين مسافر في ظل انتشار برامج التطعيم، وتخفيف قيود السفر حول العالم، وتزايد الطلب لدى المسافرين».

شبكة الخطوط

وتوسّعت شبكات الخطوط الجوية في مطار أبوظبي الدولي خلال عام 2021 الذي يخدم حالياً 103 وجهات مقارنة بـ75 وجهة في عام 2020.

وتصدرت الهند، الدول الخمس الأولى من حيث عدد المسافرين من خلال مطار أبوظبي الدولي في عام 2021 مسجلة 932 ألفاً و949 مسافراً، يليها باكستان (550728 مسافراً)، ثم مصر (446883 مسافراً)، فيما سجلت الولايات المتحدة (254201 مسافر) والسعودية (244954 مسافراً).

وحقق مطار أبوظبي الدولي تقدماً ملحوظاً في ما يتعلق بخدمات المسافرين خلال عام 2021 وفقاً لمؤشرات «مجلس المطارات الدولي» بما في ذلك مؤشر النظافة (95%)، الشعور بالأمان (95%)، مؤشر السعادة (94%)، ومؤشر صحة الركاب وسلامتهم (92.9%).

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