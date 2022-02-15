معرض "جتكس" العالمي بمركز دبي التجاري العالمي في 24 فبراير

المصدر: دبي - وام

ينطلق المعرض العالمي للتعليم والتدريب "جتكس" - أحد المعارض الرائدة في مجال التعليم والتوظيف للطلاب بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24 حتى 26 فبراير الحالي ليتيح أمام مزودي البرامج التدريبية والمؤسسات التعليمية الفرصة لاستقطاب المزيد من الطلاب.

ويهدف المعرض إلى مواكبة الطلب المتزايد على التعليم متعدد الاختصاصات لتعزيز قدرة الطلاب على تحقيق مسيرة مهنية ناجحة ضمن بيئة عمل شديدة التنافسية.

وتشهد دورة هذا العام من معرض "جتكس" توسعاً جديداً لتشمل للمرة الأولى جميع مراحل التعليم المدرسي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر كما يحتضن المعرض تحت سقف واحد 30 مدرسة إقليمية ودولية بما فيها مدارس من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا والهند ليرسي أساساً تعليمياً متيناً للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً. وتتماشى هذه المبادرة مع رسالة "جتكس" الرامية إلى الارتقاء بالمعرض ليتحول إلى منصة شاملة شعارها "التعليم للجميع".

ويتيح المعرض الالتقاء والتواصل مع مؤسسات التعليم العالي من 27 دولة لتسهيل الالتحاق بالجامعات لأكثر من 20 ألف طالب في الإمارات. كما توفر نسخة المعرض لهذا العام أيضاً الفرصة أمام المستشارين التعليميين في المدارس لحضور "منتدى مستشاري جتكس" وهي ورشة عمل للمستشارين التعليميين في المنطقة والتي تلازم كل نسخة من معرض "جتكس".

وتشهد نسخة هذا العام من معرض "جتكس" أول حفل استقبال لشبكات مسؤولي التعليم حيث ستتاح أمام رؤساء الجامعات الفرصة للقاء وتنمية المبادرات التعاونية مع مسؤولي المدارس.

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