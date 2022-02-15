إطلاق منصة "أسس في أبوظبي" للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أطلقت "كريتيف زون"، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية و23 شريكاً من القطاعين العام والخاص، منصة شاملة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (أسس في أبوظبي) لدعم سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.

وتوفر المنصة، كل ما يحتاجه صاحب العمل أو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتأسيس وتطوير أعمالهم في أبوظبي عبر توفير حلول شركات متكاملة، واستشارات ومساعدات لتأسيس شركاتهم في الإمارة، كما يجد فيها المستخدم كل المعلومات الخاصة بتأسيس الأعمال والخدمات المساندة مثل القطاع المصرفي، والتأمين، والاستشارات القانونية، والخدمات المحاسبية والضريبية، والموارد البشرية.

ويأتي إطلاق المنصة استكمالاً لمشاريع ومبادرات اقتصادية أبوظبي للترويج للاستثمار في امارة أبوظبي ودعم قطاع الأعمال في الامارة مثل خدمة (Investor Care) التي أطلقها مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف مساعدة المؤسسات عل الحصول على التمويل والترخيص والموارد، وخدمة (معاك)، حيث توفر الدعم، بدايةً من استلام طلب المستثمر حتى ممارسة النشاط الاقتصادي في الإمارة كرحلة واحدة ومتكاملة.

وتعمل اقتصادية أبوظبي، على ضمان توفير خدمات متكاملة لكافة الشرائح في بيئة الأعمال، لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للأعمال. وشملت الخطوات التي اتخذتها أبوظبي مؤخراً لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص خفض متطلبات بدء ممارسة التراخيص التجارية في أبوظبي بنسبة 71%، وخفض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة تتجاوز 90%.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، موزة عبيد الناصري، إن "إطلاق منصة (أسس في أبوظبي) يعد خطوة مهمة في سياق الجهود المبذولة لتوفير الظروف المناسبة لتطوير ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كونها تعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد، وتلعب دوراً مهماً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق الوظائف". وأكدت حرص الدائرة على توفير المزيد من الحلول لدعم وتحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وتوفر منصة (أسس في أبوظبي) عدداً من الخدمات ذات القيمة المضافة لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس وتطوير الأعمال في أبوظبي، وتشمل قائمة الشركاء دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وكريتيف زون، وسوق أبوظبي العالمي، والمنطقة الإعلامية (Twofour54)، ومصدر، ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، و"زونزكور"، والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، وصندوق خليفة، ومنصة أبوظبي للأعمال، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وبنك أبوظبي التجاري، و"اتصالات"، و"مايكروسوفت"، و"هب 71"، و"تلر"، و"أس أم إي بي أم"، و"فيستجوس"، و"بلوفو"، و"دي إتش إل"، و"إنشورانس ماركيت دوت إيه إي"، و"ضمان"، ومكتب عبيد وميدوار للمحاماة، و"تيم ريد دوت"، و"سي زد" للضرائب والمحاسبة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"كريتيف زون"، لورينز جوريس، إن "منهج أبوظبي المبتكر والمرن في التعامل مع الاقتصاد يضعها ضمن أسرع المراكز العالمية الناشئة، وقامت الحكومة بإطلاق وتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المهمة الخاصة بريادة وتأسيس الأعمال، ويأتي إطلاق (أسس في أبوظبي) لتعزيز هذه المبادرات وتوفيرها تحت مظلة واحدة لتسهيل تعامل رواد الأعمال المحليين والدوليين في بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي".

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