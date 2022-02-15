«أبوظبي التجاري» يطرح مزايا حصرية للمستفيدين من الإقامة الذهبية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن طرحه مجموعة من المزايا المصرفية الحصرية للمستفيدين من الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، بما يساعد على تلبية متطلباتهم المالية، واحتياجاتهم المصرفية.

وأفاد بيان بأن هذه المبادرة تأتي بعد توقيع البنك اتفاقية شراكة مع «مكتب أبوظبي للمقيمين» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بهدف تنفيذ استراتيجية استقطاب واستبقاء الأفراد من ذوي المؤهلات المتميزة.

التمويل العقاري

وبحسب البيان، يهدف بنك أبوظبي التجاري من خلال المشاركة في هذه المبادرة إلى دعم المستفيدين من الإقامة الذهبية الحاليين، وكذلك ممن يرغبون في التقدم للحصول عليها مستقبلاً، إذ يمكنهم الاستفادة من قروض التمويل العقاري بأسعار مميزة.

ولفت البيان إلى أن من ضمن المعايير الأخرى التي يتعين على المتعاملين تلبيتها للتأهل للحصول على الإقامة الذهبية تحت فئة «المستثمرين»، الاحتفاظ بوديعة لدى البنك بقيمة مليوني درهم بحد أدنى، كما سيحصل حاملو الإقامة الذهبية، عند تقدمهم للاشتراك في هذه المزايا الحصرية المقدمة من «أبوظبي التجاري»، على مكافآت مجزية.

امتيازات اقتصادية

وقال المدير التنفيذي لـ«مكتب أبوظبي للمقيمين»، حارب المهيري: «يسرنا إنجاز هذه الشراكة بين المكتب وبنك أبوظبي التجاري، لما ستقدمه لحاملي الإقامة الذهبية من امتيازات اقتصادية مهمة تنعكس على الإمارة، مع انتقال المواهب والتخصصات ورؤوس الأموال الفاعلة إليها، وهو ما سيحدث من الزخم الاقتصادي ما يلبي التطلعات التنموية للإمارة».

من جهته، قال كبير مسؤولي العمليات في بنك أبوظبي التجاري، محمد الجياش: «نحن فخورون بمساهمتنا في دعم المساعي الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تقديمنا مجموعة حصرية من الخدمات المصرفية والمنتجات المالية التي تلبي متطلبات المستفيدين من الإقامة الذهبية»، مؤكداً العمل على تقديم كل ما يدعم هذه الشريحة المتميزة من المتعاملين الذين يشكلون ركيزة أساسية في تعزيز التنوع الاقتصادي، والذين يسعون إلى تحقيق طموحاتهم على المدى الطويل في دولة الإمارات.

«ازدهر في أبوظبي»

ومن خلال توقيع الاتفاقية، يؤكد البنك ومكتب أبوظبي للمقيمين على دعمهما لبرنامج «ازدهر في أبوظبي»، الذي أطلق في بداية 2021، لتمكين وتشجيع الأفراد الموهوبين من المهنيين والطلاب، ورواد الأعمال والمستثمرين وعائلاتهم على الاستقرار في الإمارة.

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