7 خطوات لاستصدار رخصة مزاولة مهنة «مرشد سياحي»

المصدر: أشرف جمال- أبوظبي







حددت وزارة الاقتصاد 7 خطوات تمكّن الكوادر المواطنة من الحصول على الرخصة الموحدة لمزاولة مهنة "مرشد سياحي"، تبدأ بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية "الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي" عبر الرابط https://www.emiratitourguide.ae/،

ثم تفعيل حساب المواطن على المنصة الإلكترونية وتعبئة المعلومات المطلوبة، يليها، الاطلاع على المحتوى المعرفي السياحي الذي يجب على المرشد السياحي الإلمام به.

وتضمنت قائمة الخطوات السبع للحصول على الرخصة، التقدم بطلب عن طريق المنصة لحجز موعد لإجراء "الاختبار المعرفي"، ثم حضور الاختبار المعرفي واجتيازه بنجاح، وفي حالة اجتياز الاختبار واستيفاء جميع المتطلبات، يتم إصدار الرخصة الموحدة ويمكن للمتقدم البدء في مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، بينما في حالة عدم اجتياز المتقدم الاختبار ثلاث مرات متتالية يمكنه معاودة التقديم بعد مرور 12 شهراً.

وأفادت المنصة بأن استصدار الكوادر المواطنة الرخصة الموحدة لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، من شأنه أن يحقق لهم 5 مزايا رئيسة، أولها السهولة التامة في الحصول على الرخصة إلكترونياً، والثانية أن الحصول على هذه الرخصة الموحدة يتيح للمرشد السياحي المواطن العمل في كافة إمارات الدولة، وكذلك تتيح للمرشد مرونة في التعاقد للعمل كموظف منتظم أو تعاقد بدوام جزئي لدى أي من شركات السياحة، وكذلك

ووفقاً للمنصة، فإن مزايا هذه الرخصة تشمل كذلك، أحقية دخول المرشد السياحي المواطن معظم مناطق الجذب السياحية على مستوى الدولة "مجاناً"، بالإضافة إلى ضمان عمل المرشد السياحي المواطن لفترة طويلة دون الحاجة لتجديدها، إذ تصل صلاحية الرخصة عامين، وذلك بالتوافق مع مدة سريان رخصة الإرشاد السياحي المحلية التي يملكها المرشد السياحي.

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