«طيران الإمارات» و«خطوط المالديف» تدرسان «المشاركة بالرمز»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقعت «شركة طيران الإمارات»، مذكرة تفاهم مع الخطوط المالديفية، لاستكشاف فرص «المشاركة بالرمز»، والرحلات الداخلية، وبرامج العطلات المشتركة.

وتدرس الناقلتان اتفاقية «مشاركة بالرمز»، ستمكن متعاملي «طيران الإمارات» من الحجز والسفر بسهولة من العاصمة المالديفية «ماليه»، إلى أكثر من 15 وجهة محلية ووجهات دولية تخدمها الخطوط المالديفية.

كما ستستكشف «طيران الإمارات» والخطوط المالديفية، فرص التعاون بين ذراعيهما لتشغيل الرحلات الخاصة، لتقديم عروض عطلات خاصة، تشمل الإقامة الفندقية في منتجعات فاخرة ذات مستوى عالمي وجولات حصرية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن «جزر المالديف» من أشهر الوجهات الترفيهية وأكثرها شعبية عبر شبكة «طيران الإمارات».

وأكد أن اتفاقية الرمز المشترك و«إنترلاين» ستفيد كلا الناقلتين بشكل كبير، لافتاً إلى أن تعزيز الاتصال من المالديف وإليها سيسهل على متعاملي «طيران الإمارات» المسافرين من هناك، الوصول إلى شبكة الناقلة الواسعة التي تغطي أكثر من 120 وجهة عبر دبي.

بدوره، قال وزير المالية في المالديف، إبراهيم أمير، «إن لـ(طيران الإمارات) تأثير إيجابي كبير في صناعة السياحة في بلادنا، فهي أكبر ناقلة جوية في العالم من حيث حركة الركاب الدوليين. وستفيد الشراكة المحتملة بين الناقلتين، اقتصادنا، وتعزز العلاقات الاقتصادية بين المالديف والإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط المالديفية، محمد ميهاد، إن الشراكة المستقبلية مع أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، ستوفر فرصاً لا حصر لها لجزر المالديف.

وأضاف: «تشكل آفاق النمو التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه الشراكة، عنصراً أساسياً عندما نتطلع إلى توسيع عملياتنا وتطوير الشراكات التي ستتيح لنا تعزيز أعمالنا».

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