عقاريون يطالبون بدورات تدريب و«اختبارات» للعاملين في الوساطة العقارية

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

طالب عقاريون بضرورة وجود نظام لشركات الوساطة العقارية، يتضمن «تأميناً» لا يقل عن 300 ألف درهم، أسوة بأنظمة أخرى مثل الخاصة بشركات التطوير العقاري، وإدارة العقارات.

وشدّدوا عبر «الإمارات اليوم» على أهمية تنظيم دورات تدريبية للعاملين في قطاع الوساطة العقارية، دورياً، لتعزيز المعرفة بالقوانين والتشريعات في السوق العقارية، وإخضاع الموظفين لاختبارات، لضبط نشاط السوق.

أهمية النظام

وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، أن عدد الوسطاء العقاريين في دبي في تزايد مستمر.

وشدد على ضرورة وضع نظام لشركات الوساطة العقارية، يتضمن وجود تأمين لا يقل عن 300 ألف درهم، حتى ينضم الجادون فقط إلى هذا المجال، لافتاً إلى اشتراطات تتعلق بشركات التطوير العقاري، كأن يكون لدى المطور العقاري أرض، وتوافر 50% من قيمة المشروع، لتسمح دائرة الأراضي والأملاك بالبيع على الخريطة، حفاظاً على حقوق المستثمرين، كما أن الأمر مماثل في ما يخص إدارة العقارات، إذ يستلزم ذلك ضماناً بنكياً يقدر بنحو خمسة ملايين درهم.

دورات تدريبية

وأشار الزرعوني إلى أهمية وجود دورات تدريبية، إذ يجب على الوسيط العقاري الذي لديه رغبة في تجديد الرخصة سنوياً، حضور دورة تدريبية مع اختبار، لتنمية المعرفة بالقوانين والتشريعات.

وقال: «هناك أشخاص يمارسون نشاط الوساطة العقارية، لكنهم ليسوا على دراية كافية بالتشريعات العقارية، ولذلك، نجدهم يقدمون معلومات غير صحيحة، وهذا أمر غير صحي ويضر السوق العقارية».

شروط تنظيمية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن الإشكالية ليست في حصول الوسيط العقاري على الترخيص، لاسيما بعد استيفائه الشروط التنظيمية، مطالباً بضرورة زيادة الشروط والمعايير.

وأضاف: «(الممارسة) هي الإشكالية التي تتقيد بشروط أن يكون الوسيط العقاري مرخصاً، ويعمل حسب اللوائح والقوانين»، لافتاً إلى أن معظم الذين يعملون وسطاء عقاريين لا يكونون مسجلين، ولا مكاتب لديهم، وهذه هي الإشكالية، إذ لا يخضعون للقوانين واللوائح.

وشدد الملا على ضرورة ضبط «الممارسة»، لافتاً إلى أن الشروط التي تضعها مؤسسة التنظيم العقاري تضبط السوق، كما أن أي مكتب عقاري لا يستطيع مباشرة عمله من دون الحصول على تصريح وترخيص من «التنظيم العقاري».

واتفق على أهمية تنظيم دورات تدريبية للوسطاء العقاريين دورياً، وإخضاع الموظفين لاختبارات من فترة إلى أخرى، لضبط نشاط السوق، والحد من وجود أي دخلاء عليها.

رقابة جيدة

في السياق نفسه، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن السوق العقارية تضم الآلاف من الوسطاء العقاريين، إلا أنه توجد رقابة جيدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري التي وضعت ضوابط منظمة.

وأضاف: «هناك قوانين، من بينها القانون رقم 85 لسنة 2006، الذي صدر لتنظيم عملية الوسطاء العقاريين، كما تم وضع دورات لتدريب وترخيص الوسطاء العقاريين، وهناك رقابة أيضاً، فضلاً عن توافر منظومة تصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين، ومنها الذهبي، والفضي، والبرونزي، والعام».

وأوضح الوادية أن هذه التصنيفات تستند إلى عوامل، من بينها الالتزام بالقوانين والتشريعات، والابتكار، والعمل المجتمعي، وحجم وعدد الصفقات، إضافة إلى المؤهلات الأكاديمية لفريق العمل، ونسبة رضا المتعاملين معهم، كما أن عوامل كثيرة يضعها أصحاب القرار من مؤسسة التنظيم العقاري لتنظيم وتشجيع ومراقبة الشركات العقارية.

واتفق الوادية على ضرورة تشديد الرقابة على الوسطاء العقاريين، حتى لا يتم الخروج عن القوانين والتشريعات، أو استغلال بعض المستثمرين الأجانب الذين ليس لديهم خبرة.

وشدد الوادية على أن الوسطاء العقاريين هم واجهة القطاع العقاري في دبي، والجزء الجيد يمثلها بصورة جيدة، لذلك يجب تنظيم الكل، وتوعية وتدريب وترغيب من يعمل بصورة خاطئة، ليعمل بشكل أفضل، ولتحصل جميع الشركات على التصنيف الذهبي.

ولفت إلى أن فرض دورات تدريبية، من الاشتراطات للحصول على التراخيص، كما يجب أن يكون لدى كل الموظفين الذين يعملون في الوساطة، ترخيص، مطالباً بضرورة وجود تطوير أكثر في برامج التدريب والمادة التعليمية.

وقال: «الوساطة العقارية جزء لا يتجزأ من أي سوق عقارية، وتتطلب مؤهلات أكاديمية وخبرة»، موجهاً رسالة إلى جميع الوسطاء العقاريين بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات، وتوفير خدمة متعاملين استثنائية، والاستثمار الذاتي بتطوير معلوماتهم وخبراتهم، لأنهم لا يمثلون شركاتهم فقط، بل مدينة دبي التي يجب تمثيلها بطريقة مشرفة تليق بها.

تسهيلات كبيرة

إلى ذلك، أكد مؤسس ومدير «شركة الليوان الملكي للعقارات»، محمد بوحارب، وجود تسهيلات كبيرة في إنشاء مكاتب الوسطاء العقاريين، ما يوجد نوعاً من التخمة فيها، مقترحاً تنظيم إنشاء هذه المكاتب، وأن يكون هناك سقف لها.

وأضاف أن لدى بعض الوسطاء قاعدة بيانات كبيرة، فضلاً عن شبكة كبيرة من المعلومات والمتعاملين، ما يُسهم في بيع الوحدات العقارية بشكل أسرع.وأكد أهمية أن تكون هناك رقابة في ما يخص المعلومات، والشفافية في الأسعار، وتوضيح معلومات العقار، فضلاً عن أهمية أن تكون هناك دورات تنشيطية سنوية أو ربعية، أو نصف سنوية، في ما يتعلق بالقوانين والأنظمة العقارية في السوق.

تشديد الرقابة

أكد المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، الدكتور رعد رمضان، ضرورة تشديد الرقابة على قطاع الوساطة العقارية، لاسيما أن هناك بيانات تتعلق بملاك العقارات يتم تداولها في السوق دون رقابة.

رعد رمضان. من المصدر

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