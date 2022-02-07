«الاقتصاد» تطلق «بوابة تمويل التجارة» ودليلاً تفاعلياً لتسجيل الاختراعات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الاقتصاد مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار (الإمارات تبتكر 2022)، من خلال إطلاق سبع مبادرات رئيسة، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات رائدة يتم توظيفها في خطط الدولة المستقبلية، ويعزّز من جهودها الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي متنوّع ومستدام. وتتضمن أبرز تلك المبادرات إطلاق «بوابة تمويل التجارة»، فضلاً عن دليل إرشادي تفاعلي للملكية الصناعية لتوضيح وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتسجيل الاختراعات والابتكارات.

ثقافة الابتكار

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إنه «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، تطوّرت ثقافة الابتكار في دولة الإمارات خلال العقد الماضي، لتصبح ممارسات تُطبق عبر حاضنات للابتكار وسياسات داعمة، ومؤسسات وبنى تحتية ورقمية رائدة». وأضاف: «لقد نجحت دولة الإمارات في تعزيز سُمعتها كمختبر لاحتضان التقنيات الناشئة، ونماذج الأعمال المبتكرة».

وتتضمن المبادرات التي أطلقتها الوزارة: مشروعاً لإعادة هندسة وتطوير خدمات وزارة الاقتصاد، وهو مشروع يستند إلى الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة لتطوير الخدمات وفق أفضل التقنيات والحلول المبتكرة، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية الذكية والرقمية.

وتتمثل المبادرة الثانية في: «جائزة وزير الاقتصاد للابتكار»، التي تهدف إلى تعزيز ممارسة وثقافة الابتكار والتنافسية بين الموظفين.

كما تطلق الوزارة مسابقة «الاقتصاد ما بعد جائحة (كوفيد-19)»، التي تهدف إلى تحفيز طلاب الجامعات على الإبداع والابتكار في وضع تصور لمستقبل اقتصاد دولة الامارات ما بعد الجائحة.

مبتكرو الإمارات

وتنظم الوزارة حلقة نقاشية مفتوحة: «مبتكرو الإمارات»، على هامش فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

بدوره، سينظم مجلس شباب وزارة الاقتصاد خلال شهر الابتكار 2022 معرضاً لمجموعة من أصحاب المشروعات المبتكرة والمواهب الشابة.

بوابة تمويل التجارة

ولفتت وزارة الاقتصاد إلى مبادرتها السادسة المتمثلة في «مشروع بوابة تمويل التجارة»، وهي عبارة عن منصّة إلكترونية تنفذها بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وبنوك محلية ودولية وجهات حكومية ذات الصلة بتمويل التجارة، بهدف تسهيل وتيسير اشتراطات الحصول على التأمينات والتمويل لممارسة أعمال التجارة وخفض التكاليف.

دليل إرشادي

كما ستطلق الوزارة مبادرتها السابعة المتمثلة في: «الدليل الإرشادي للملكية الصناعية»، وهو دليل تفاعلي إلكتروني يستهدف المخترعين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والشركات الناشئة، ويستعرض البيانات الخاصة بالحمايات التي تقدمها إدارة تنمية الابتكار، وبراءات الاختراع بوزارة الاقتصاد.

وفد إماراتي إلى إيطاليا ومالطا

يبدأ وفد إماراتي برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، اليوم الإثنين، زيارة موسعة إلى كل من إيطاليا ومالطا، تستمر حتى 11 فبراير الجاري، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الاستثمارية في الدولة.

وتهدف الزيارة إلى بحث سُبل تنمية العلاقات الاقتصادية، وتسهيل التجارة، ورفع حجم التبادل التجاري وتحفيز تدفقات الاستثمار، واستكشاف مزيد من الفرص، لتعزيز التعاون بين الإمارات وكل من إيطاليا ومالطا.

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