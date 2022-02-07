«الطاقة والبنية التحتية» تحصد 18 جائزة عالمية خلال 2021

المصدر: دبي ■ وام

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج المزروعي، أن الوزارة حصدت 18 جائزة عالمية وشهادة «آيزو» خلال عام 2021، وذلك عن مسيرة التميز والابتكار والإنجازات التي حققتها خلال تلك الفترة، التي واكبت مستهدفات الـ50 عاماً المقبلة.

وثمّن المزروعي، خلال تكريم فرق العمل والموظفين الذين كانت لهم إسهامات في تميز الوزارة، وحصولها على هذه الجوائز، جهود الموظفين والفرق في تحقيق هذه الريادة التي كللت مسيرة الوزارة على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال مبادرات مبتكرة، ارتكزت على الابتكار والإبداع، واستشراف مستقبل العلوم والتقنيات الحديثة الداعمة لأجندة عمل الوزارة.

وأكد حرص الوزارة على تأهيل العنصر البشري، وتزويده بأحدث العلوم والأدوات الكفيلة بإنجاح مهامه، وتحقيق أهداف الوزارة الداعمة لتوجهات وأهداف الإمارات، وريادتها العالمية بحلول المئوية 2071، داعياً المعنيين في الوزارة إلى مواصلة نشر ثقافة الابتكار والتميز بين الموظفين، واطلاعهم على التطورات والمستجدات المتلاحقة في مختلف المجالات، لاسيما المرتبطة باختصاصات العمل، والعلوم والتقنيات الحديثة.

بدورها، ذكرت مديرة إدارة الإستراتيجية والمستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، ليلى البلوشي، أن الوزارة حصدت جوائز ضمن «جائزة ستيفي العالمية»، التي تعتبر واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في العالم، وهي عن «فئة الإدارة الداعمة للطرق»، التي أسهمت في رفع مكانة الوزارة في جودة الطرق والسعادة المجتمعية، وتقليل معدل الحوادث، و«فئة منصة الأعمال»، و«برنامج العام للصحة والسلامة والبيئة»، من خلال تطبيق الوزارة أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية لبيئة العمل، إضافة إلى فوزها عن «فئة الإنجاز في مجال الموارد البشرية».

كما تشمل الجوائز العالمية التي حصدتها الوزارة ضمن «جائزة أفضل الأعمال البريطانية» فئتي «أفضل مشروع في الاستدامة»، و«أفضل دعم خلال كوفيد- 19»، إضافة إلى فئة الاستجابة عن «منصة الاستجابة لـ(كوفيدـ19)»، بينما شملت جوائز «أفضل الأعمال الأميركية» التي حصدتها الوزارة فئتي: «أفضل فكرة لاستمرار الأعمال»، و«أفضل فكرة فردية». وواصلت الوزارة تميزها بحصولها على جائزتين عن «أفضل موقع إلكتروني حكومي»، إضافة إلى جائزة «مبادرات الاستدامة لوزارة الطاقة والبنية التحتية» الممنوحة من «جائزة ذكاء الأعمال العالمية».

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