إضافة 98 نشاطاً اقتصادياً جديداً بدبي خلال عام 2021

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بنمو الأنشطة الاقتصادية التي تم إضافتها خلال عام 2021 بنسبة 88% مقارنةً بعام 2020، حيث زاد العدد الذي تم إضافته من 52 نشاطاً عام 2020 إلى 98 نشاطاً اقتصادياً جديداً تم إضافتها إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال عام 2021، ليصل إجمالي عدد الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 2200 نشاط.

وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، بالإضافة إلى استراتيجية القطاع الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشاريعهم التنموية والتنافس في السوق المحلية لإمارة دبي.

وتأتي الإضافة للأنشطة الجديدة في إطار حرص فريق العمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلية، التي تشهد تغيرات وتطورات مستمرة.

ومن أبرز الأنشطة التي تم إضافتها على سبيل المثال لا الحصر، والتي شملت عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي: إنتاج الهيدروجين الأخضر، خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، خدمات تعريب الألعاب، الاستشارات الصناعية، مقاولات بناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، استشارات في مجال الفضاء، صناعة الحليب النباتي، مركز الطفولة المبكرة، تقديم الخدمات المتعلقة بإنتاج الألعاب، خدمات تقديم وتطوير الواقع الافتراضي والواقع المعزز، صناعة أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو، خدمات فحص وتقييم درجات حرارة بيئات التخزين، الخدمات الإخبارية عبر المواقع الإلكترونية، تشغيل مساحات العمل المشتركة، خدمات التصوير تحت الماء.

وأكد مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، وليد عبدالملك، على نجاح إمارة دبي، من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السّباقة لتعزيز النمو الاقتصادي، بمواكبة التغيرات الاقتصادية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وتحويل التحديات إلى فرص، كما واصلت التأسيس لآفاق واعدة لمختلف قطاعات الأعمال، ما عزز من مكانتها المرموقة في صدارة المراكز الاستثمارية والتجارية والسياحية في العالم.

وقال عبدالملك: «تستند حيوية اقتصاد دبي إلى متانة الأسس التي يقوم عليها وتبني الحكومة سياسات واستراتيجيات اقتصادية ناجحة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتنويع الاقتصادي».

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