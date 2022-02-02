صيفي اسماعيل شخصية العام لقطاع "الترفيه الرقمي" في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة "يلا" المحدودة رائدة الترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي العربي في الشرق الأوسط، اليوم والمدرجة في بورصة نيويورك، عن حصول رئيس المجموعة على لقب شخصية العام الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن فئة الترفيه الرقمي .

جاء ذلك وفقاً لمنتدى المستقبل و مجلة استثمارات الإماراتية الصادرة من أبوظبي والتي أعلنت نتائج جوائز دورتها الخامسة لأفضل قادة الأعمال إبداعاً في الشرق الأوسط للعام 2021 والتي انطلقت هذا العام تحت شعار ( الأزمات.. جسور المستقبل) حيث تصدرت 22 شخصية قيادية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية قائمة الدورة الخامسة لجوائز المجلة، بما مثل إنعكاس لأهمية الارتقاء بقدرات قادة الأعمال العرب فضلاً عن قادة مؤسسات حكومية بارزة ذات صلة وثيقة بمجريات الاقتصاد العالمي، على تبني أفضل الأطروحات والمنهجيات الابتكارية في مجابهة وتحجيم تداعيات أزمة عالمية، أصابت مرتكزات نمو الاقتصاد العالمي وهي أزمة كوفيد – 19"

وتأسست منهجية الاختيار والتصويت عبر الاستبيان الذي تم طرحه طيلة الشهور الماضية على اختيار شخصية قيادية واحدة في كل قطاع اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لـ15 معيار نسبي للترشح.

وقالت لجنة الجائزة إن "مجموعة (يلا) المحدودة والتي تأسست العام 2016، في مدينة دبي للإنترنت حققت العديد من النتائج الايجابية على صعيد الايرادات المالية التي جاوزت الـ 750 مليون درهم خلال التسعة أشهر الاولى من العام 2021 وجاوز عدد المستخدمين لتطبيقاتها بنهاية الربع الثالث من العام 2021، ما يزيد على 25.9 مليون مستخدم، الأمر الذي عزز فرص نمو المؤسسات الرقمية العربية وتتأتى كطرح للاستفادة من الفرص التي افزرتها أزمة (كوفيد – 19)".

ووجه رئيس مجموعة يلا المحدودة، صيفي اسماعيل، الشكر للجهة المانحة للجائزة معرباً عن سعادته بالنتائج القوية التي حققتها المجموعة، مؤكداً على أن النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي حظيت به المجموعة في دولة الامارات.

وأضاف اسماعيل أن "سوق الترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي العربي ستشهد مرحلة نوعية من التقدم خلال الفترة المقبلة ونوه إلى الفرص المتاحة أمام صُناع محتوى الترفيه الرقمي وفي طليعتهم مجموعة يلا المحدودة".

وجدد اسماعيل، التزام المجموعة بالاستمرار في تقديم قيمة مضافة لعملاء ومستخدمي تطبيقات "يلا"، مشيراً إلى أن المجموعة بصدد طرح تطبيقات جديدة من شأنها تغيير نمط وواقع التواصل الاجتماعي ذات الطابع والصبغة العربية مستفيدة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة التي يشهدها العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news