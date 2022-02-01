شركات ووكالات سيارات تستعد لطرح طرز «كهربائية» خلال 2022

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلن مسؤولو شركات ووكالات سيارات عن طرح مركبات كهربائية جديدة في أسواق الدولة خلال العام الجاري.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أن الأسواق المحلية ستشهد تنافسية مرتفعة في قطاع السيارات الكهربائية خلال العام الجاري، يتوقع استمرارها خلال الأعوام المقبلة، في ظل تنامي الطلب على قطاع المركبات الكهربائية والهجينة، الذي يواكبه توسع في طرح طرز جديدة.

شركة «بورشه»

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بورشه» الشرق الأوسط وإفريقيا، الدكتور مانفرد بروينل، إن «الشركة تواكب نمو الطلب على السيارات الكهربائية، إذ ستطلق في العام الجاري المركبة (تايكان GTS)، وهي أول سيارة يمكنها السير مسافة تبلغ 504 كيلومترات من دون الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها».

وكشف أن «بورشه» تستعد أيضاً خلال عام 2023، لإطلاق الطراز الجديد من «ماكان»، الذي سيكون كهربائياً بالكامل.

وأضاف أن «الشركة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل للسيارات الكهربائية»، متوقعاً أن تصل نسبة مبيعات سيارات «بورشه» المجهزة بمحرك كهربائي أو هجين إلى 50% من مبيعات الشركة بحلول عام 2025، وترتفع إلى 80% على الأقل في عام 2030.

وأوضح أن «الشركة تعتزم في إطار التوجه للمركبات الخضراء المستدامة، أن تستثمر على مدار الأعوام الخمسة المقبلة نحو 15 مليار يورو في التنقل الكهربائي والإنتاج المستدام والتحوّل الرقمي، بهدف تحقيق حياد كربوني كامل في المنتجات والعمليات بحلول عام 2030». وأشار إلى أنه على الرغم من أن «بورشه» تعمل على التوسع في إنتاج مزيد من السيارات الكهربائية، فإنها لن تتخلى عن سياراتها التقليدية تماماً، لافتاً إلى أن «بورشه» تعمل على تطوير خطوط الإنتاج الثلاثة الرئيسة، التي تشمل: محركات الاحتراق التي تتمتع بالكفاءة في استهلاك الوقود، والسيارات الهجينة منخفضة الانبعاثات، والسيارات الكهربائية بالكامل.

سيارات «بي إم دبليو»

بدوره، قال مستشار المنتج في المركز الميكانيكي للخليج العربي وكيل سيارات «بي إم دبليو»، فراس جمال الدين: «من المنتظر طرح طراز مبتكر لسيارة كهربائية من (بي إم دبليو) في أسواق الدولة، يحمل اسم (آي إكس) خلال أبريل المقبل».

وأضاف أن «الأسواق ستشهد خلال العام الجاري تنافسية في قطاع السيارات الكهربائية، من المتوقع استمرارها خلال الأعوام المقبلة، في ظل تنامي الوعي والإقبال على تلك المركبات».

وأوضح أن «السيارة الكهربائية الجديدة من (بي إم دبليو) تأتي بمواصفات مبتكرة، من أبرزها مقاومة مقدمة السيارة للخدوش، وفي حال تعرضها لذلك، فإنها تعود إلى حالتها الطبيعية بالحرارة المعتدلة بعد وقت قصير، كما يمكن تزويد السيارة بالمياه الخاصة بعمل المساحات الأمامية والخلفية، عبر الضغط على علامة (بي إم دبليو) بمقدمة السيارة، فضلاً عن أنظمة ذكية تتضمن جهاز عرض على الزجاج الأمامي لبيانات القيادة، مع اشتمالها على (الكونسول) المركزي الذكي والشفاف، الذي يستبدل الأزرار بأدوات استشعار، ويتضمن وحدة التحكم باللمس بتقنية الجيل الخامس من (آي درايف)».

نمو متسارع

من جهته، ذكر العضو المنتدب لشركة «المشروعات التجارية»، أوسكار ريفولي، أن الطلب على السيارات الهجينة والكهربائية يسجل نمواً بوتيرة متسارعة ضمن اتجاه عالمي، ومن المتوقع الاستمرار في النمو خلال الأعوام المقبلة.

وتوقع ريفولي أن تتحول شريحة كبيرة من مالكي السيارات لاستخدام المركبات الهجينة، مع ارتفاع نسبة الوعي حول فوائد التنقل الهجين وانعكاساته الإيجابية، لافتاً إلى أن هذا الطلب المتنامي على السيارات الهجينة فرصة مهمة أمام شركات تصنيع السيارات والوكلاء، لتبني رؤية دولة الإمارات. وأكد ريفولي أن الشركة تواصل التوسع في قطاع السيارات الكهربائية عبر علامة «فولفو»، مبيناً أن السيارات الكهربائية تشكل مستقبل «فولفو»، عبر استراتيجية التوسع في المركبات المستدامة الخضراء، في وقت تواصل فيه علامة «هوندا» اليابانية توسيع منتجاتها، حيث قامت بإطلاق سكوتر كهربائي جديد «eSYMO» في أكتوبر 2021.

في السياق نفسه، أعلنت شركة «جنرال موتورز»، أخيراً، عن طرح طرازين لمركبات كهربائية خلال العام الجاري في أسواق الدولة، هما: «شيفروليه بولت إي في»، و«جي إم سي هامر إي في».

خطط «فولكس واغن»

أما المدير التنفيذي لشركة «فولكس واغن» الشرق الأوسط، فيكتور دالماو، فقال: «إن لدى الشركة خططاً للتوسع في قطاع السيارات الكهربائية، إذ ستعمل (فولكس واغن) على نشر التنقل المحايد للكربون». وأضاف: «تتضمن مجموعتنا العالمية مركبات مستدامة من طرز (ID.3)، (ID.4)، و(ID.5) التي تم إطلاقها أخيراً»، لافتاً إلى أن من المنتظر إطلاق طراز «ID.4» في الشرق الأوسط أولاً عام 2023، بما يتماشى مع ما توقعات الشركة الخاصة بالبنية التحتية المطلوبة، وحجم الطلب على السيارات الكهربائية.

علامة «مرسيدس»

قال مسؤول للمبيعات في «شركة قرقاش للسيارات»، وكيل سيارات «مرسيدس بنز»، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «من المنتظر طرح أربعة طرز لسيارات كهربائية جديدة خلال العام الجاري من علامة (مرسيدس)، بما يدعم التوسع في السيارات الكهربائية التابعة للعلامة لتصل إلى خمسة طرز».

وأوضح أن «الطرز الكهربائية الجديدة، تشمل: (مرسيدس إي كيو إس)، خلال الربع الأول من العام الجاري، وتوقع طرح (مرسيدس إي كيو إيه)، خلال الربع نفسه، فيما سيتم طرح طراز (مرسيدس إي كيو إي)، خلال الربع الثالث من العام الجاري، و(مرسيدس إس كيو بي)، خلال الربع الرابع.

• السيارات الجديدة تأتي بمواصفات مبتكرة، وأنظمة ذكية، مثل مقاومة مقدمة المركبة للخدوش.

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