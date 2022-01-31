«دناتا» تستثمر 820 مليون درهم لإنشاء مرفق شحن آلي في «مطار شيفول أمستردام»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، عن استثمار أكثر من 200 مليون يورو (820 مليون درهم) لإقامة وتشغيل أحدث مرفق شحن آلي بالكامل في مطار شيفول أمستردام الدولي.

«مدينة دناتا للشحن»

وأفادت في بيان لها، بأن «مدينة دناتا للشحن أمستردام» dnata Cargo City Amsterdam، التي تعد من أكبر المرافق من نوعها وأكثرها تقدماً في العالم، ستعمل على تعزيز سعة الشحن في هولندا، وتوفير فرص وظيفية جديدة ومباشرة مع «دناتا». كما ستتيح للشركة والمتعاملين معها إمكانية توسيع العمليات والأعمال بشكل كبير، وتحفيز التجارة والاقتصاد المحلي.

وبحسب البيان، ستحتوي المنشأة التي ستقام في «شيفول ساوث إيست»، والتي تبلغ مساحتها 61 ألف متر مربع، على مستودع تخرين مساحته 19 ألف متر مربع، وستكون قادرة على التعامل مع أكثر من 850 ألف طن من البضائع سنوياً. كما ستلبي أعلى معايير الصناعة لضمان التعامل الفعال والآمن مع جميع أنواع البضائع، بما في ذلك المنتجات سريعة العطب، والأدوية، والبضائع الخطرة والبريد والحيوانات الحية، ومحركات الطائرات والمركبات، في ما من المقرر أن يبدأ تشغيل المنشأة في عام 2024.

قواعد اللعبة

وقال نائب رئيس أول «دناتا» لعمليات المطار، ديفيد باركر، إن «مدينة دناتا للشحن أمستردام» ستغيّر قواعد اللعبة في صناعة الشحن الإقليمية، إذ ستوفر فوائد تجارية كبيرة للشركاء والمتعاملين والاقتصاد المحلي.

وأضاف: «ستمكننا منشأة الشحن الجديدة من تلبية الطلب المتنامي بسرعة على خدماتنا الفعالة والموثوقة، ما يوفر أفضل الحلول للمتعاملين. كما ستساعدنا على الاستمرار في الوفاء بوعودنا الأساسية المتعلقة بالجودة والسلامة».



شريك مهم

من جانبه، قال المدير العام لشركة شيفول كوميرشال، جان ويليم ويسنك، إن «أمستردام شيفول» أفضل مطار متصل في أوروبا، ولديه أكثر الوجهات الجوية المباشرة، في وقت تعد فيه عمليات الشحن في غاية الأهمية لشبكة المطار، ويسعدنا أن نبدأ في بناء «مدينة دناتا للشحن أمستردام» لأحد أهم شركائنا في عمليات الشحن في مطار شيفول أمستردام.



يذكر أن «دناتا» تقدم حالياً خدمات الركاب والمناولة الأرضية والشحن لـ29 شركة طيران في أمستردام. ويتكوّن فريق الشركة في هولندا من 1000 متخصص في مجال الطيران، يساعدون أكثر من 1.5 مليون مسافر، ويضمنون سلاسة العمليات لنحو 8000 رحلة جوية، ويتعاملون مع 580 ألف طن من البضائع سنوياً.

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