الأسعار والعوائد الإيجارية الجذابة عززا الطلب على عقارات الشارقة وعجمان خلال 2021

المصدر: مدحت السويفي - دبي

حافظ سوق العقارات في كلٍ من الشارقة وعجمان على جاذبيته لشريحة واسعة من المستثمرين والمستأجرين بفضل الأسعار التنافسية التي توفرها المناطق المعروفة في الإمارتين، وذلك بحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات الشارقة وعجمان لعام 2021. وأشار إلى تحسن معدلات الطلب على العقارات في كلتا الإمارتين خلال الأشهر الماضية، مع ظهور مؤشرات واعدة على التعافي من التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا في أوائل عام 2020.

وتعليقاً على النتائج الواردة في التقرير، حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ودوبيزل ورئيس مجموعة "إي إم بي جي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يتمتع سوق العقارات في الشارقة وعجمان بتقديمه مجموعة واسعة من الخيارات التي تمتاز بقدرتها على تلبية متطلبات شريحة واسعة سواءً من المستأجرين أو المستثمرين الباحثين عن خيارات سكنية بأسعار مناسبة وتوفر مرافق ملائمة للأسر بالإضافة إلى وجودها مناطق استراتيجية في قلب المدينة. لقد شهد السوق العقاري في كلتا الإمارتين نمواً ملحوظاً خلال عام 2021، والذي تزامن مع زيادة إجمالي عدد العقارات المعروضة على منصتي بيوت ودوبيزل بنسبة 90٪ في الشارقة و20٪ في عجمان، بالإضافة إلى نمو إجمالي معدل الزيارات لكلا الموقعين لتقترب إلى 15 مليون زيارة خلال عام 2021."

الشارقة:

وفقاً للبيانات التي أوردها التقرير بخصوص سوق العقارات في الشارقة، سجلت إيجارات الشقق انخفاضاً معتدلاً بشكل عام، بينما ارتفعت أسعار البيع بشكل طفيف في المناطق المعروفة. استمرت النهدة بكونها المنطقة الأكثر طلباً من قبل المستأجرين خلال عام 2021، الأمر الذي تزامن مع انخفاض معدل الإيجارات فيها، مما ساهم بارتفاع معدلات الطلب من قبل المستأجرين.

وانخفض متوسط ​​الإيجار السنوي لشقق الاستوديو في النهدة من 17 ألف درهم إماراتي سنوياً في عام 2020 إلى 16 ألف درهم إماراتي سنوياً في عام 2021. كما سجلت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم انخفاضات ملحوظة في معدلات الإيجار قدرت بـ 9.61٪ و8.32٪ على التوالي. كما شملت قائمة المناطق الأكثر طلباً من قبل المستأجرين مناطق المجاز والتعاون بحسب تقرير بيوت ودوبيزل، والذي أشار إلى استمرار تنافسية الإيجارات فيها بشكل عام.

ومن ناحية أخرى، كانت منطقة الخان الخيار المفضل للمستثمرين المهتمين بشراء الشقق في الشارقة خلال عام 2021. يذكر أن متوسط سعر بيع القدم المربع في الإمارة شهد ارتفاعات معتدلة في معظم المناطق المعروفة، بما في ذلك المجاز والجادة والتي تراوحت بين 1.49٪ و11.87٪. ومع ذلك، لوحظ انخفاض طفيف في متوسط سعر القدم المربع للشقق في النهدة بنسبة 5.32٪ خلال عام 2021.

وبدورها، سجلت الشقق في منطقة المجاز أعلى عائد على الاستثمار بنسبة وصلت إلى 6.33٪، مما ساهم بجذب المزيد من المستثمرين.

وبالنظر إلى الفلل، كانت منطقة الطي الأكثر استقطاباً للمستأجرين والمستثمرين على حدٍ سواء خلال عام 2021. في حين قدمت الفلل في مويلح أعلى عائد على استثمار بنسبة قدرت بـ5.61٪.

عجمان:

شهدت إيجارات الشقق في عجمان انخفاضات معتدلة في معظم المناطق المعروفة خلال عام 2021. وتصدرت النعيمية قائمة المناطق الأكثر طلباً من قبل المستأجرين الباحثين عن الشقق، الأمر الذي يعزى إلى الانخفاض في متوسط الإيجار بنسبة وصلت إلى 8.62٪، بالإضافة إلى المرافق والخدمات التي توفرها المنطقة. وانخفض متوسط إيجار شقق الاستوديو في النعيمية بشكل طفيف من 15 ألف درهم إماراتي سنوياً في عام 2020 إلى 14 ألف درهم إماراتي سنوياً في عام 2021، في حين بلغ متوسط ​​إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم 19 ألف درهم إماراتي سنوياً و28 ألف درهم إماراتي سنوياً على التوالي.

وبحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات عجمان، شملت قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق كلاً من الراشدية والجرف، حيث انخفض متوسط الإيجارات في الأولى بنسبة تراوحت من 2٪ إلى 5٪، في حين انخفض متوسط إيجار الشقق في الجرف بنسبة 2.7٪.

وشهد متوسط أسعار بيع القدم المربع للشقق في عجمان انخفاضات معتدلة لتصبح أكثر تنافسية وعززت من قدرتها على جذب المزيد من المستثمرين خلال عام 2021. واستحوذت الراشدية على القدر الأكبر من اهتمام المشترين، حيث انخفض متوسط سعر بيع القدم المربع للشقق فيها بنسبة وصلت إلى 33٪، الأمر الذي يعزى إلى تسليم المزيد من الوحدات ذات الأسعار المناسبة. كما انخفض متوسط سعر بيع القدم المربع في منطقة عجمان وسط المدينة بنسبة 2.12٪، في حين ارتفع متوسط سعر بيع القدم المربع للشقق في كورنيش عجمان بنسبة 3.23٪.

ومن ناحية أخرى، ساهم العائد الاستثماري المميز والذي تخطى 9٪ بجذب المزيد من المستثمرين لشراء الشقق في كل من جاردن سيتي وعجمان وسط المدينة.

وبالنسبة لقطاع الفلل، تصدرت منطقة الياسمين قائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الفلل في عجمان. في حين قدمت الفلل في منطقة عجمان وسط المدينة أعلى عائد على الاستثمار والتي قدرت بـ 7.65٪. وأشار التقرير إلى اهتمام المستأجرين الباحثين عن الفلل بمناطق الروضة والمويهات والحميدية.

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