«دبي الدولي» يعزز مكاسبه كأكبر معبر للنقل الجوي في العالم

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

واصل مطار دبي الدولي تعزيز مكاسبه باعتباره أكبر معبر للنقل الجوي الدولي في العالم، مستحوذاً على أربعة من أكبر 10 مسارات طيران جوية ازدحاماً خلال يناير الجاري، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

المسارات الأربعة

وأظهرت بيانات للمؤسسة تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، أن مسار الرحلات الجوية بين دبي والرياض حل في المركز الأول عالمياً، مسجلاً نحو 289.5 ألف مقعد، تلاه مسار «دبي ــ لندن هيثرو» في المركز الثالث عالمياً مسجلاً 247 ألف مقعد، ثم مسار الرحلات «دبي ــ جدة» الذي جاء في المركز الرابع بنحو 218 ألف مقعد، ومسار رحلات «البحرين ــ دبي» الذي حلّ في المركز السابع مسجلاً نحو 168 ألف مقعد.

مستوى الشرق الأوسط

وعلى مستوى الشرق الأوسط، استحوذ مطار دبي الدولي على سبعة من أكبر 10 مسارات طيران، وشملت هذه المسارات كلاً من: «دبي ـ الرياض» في المركز الأول، و«دبي ـ لندن هيثرو» في المركز الثالث، و«دبي ـ جدة» في المركز الرابع، و«دبي ـ البحرين» في المركز الخامس، و«دبي ـ كراتشي» في المركز السابع، و«دبي ـ الكويت» في المركز الثامن، و«دبي ـ القاهرة» في المركز التاسع.

المقاعد المجدولة

كما أظهرت بيانات نشرتها «أو إيه جي» أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 3.5 ملايين مقعد خلال يناير 2022، ليحتفظ «دبي الدولي» بذلك بمركزه الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة، وبفارق كبير مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي حل ثانياً.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها المؤسسة، فقد واصل مطار دبي الدولي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الذي حل أولاً.

الوجهات والرحلات

وبحسب أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، فإن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي وصل إلى 198 وجهة مع 89 ناقلة جوية وطنية ودولية، تشغل رحلاتها إلى 92 بلداً في نهاية ديسمبر 2021.

كما أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال عام 2021، وصل إلى 29 مليوناً و110 آلاف و609 مسافرين، مقارنة بنحو 25.9 مليون مسافر خلال عام 2020، بنمو نسبته 12.3%.

ووفقاً للبيانات، فقد وصل إجمالي أعداد المسافرين الدوليين الذين استخدموا المطار خلال ديسمبر 2021، إلى أربعة ملايين و492 ألفاً و762 مسافراً، مقابل ثلاثة ملايين و879 ألفاً و375 مسافراً في نوفمبر 2021، بنسبة نمو 15.8%.

• 289.5 ألف مقعد سجلها مسار الرحلات الجوية بين دبي والرياض.

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