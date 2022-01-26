«المركزي»: الطلب على القروض التجارية يسجل أعلى مستوى

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

كشف المصرف المركزي نمو الطلب على القروض التجارية لأعلى مستوى له على الإطلاق خلال الربع الأخير من عام 2021، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل في الربع الثالث من العام نفسه، فيما سجل الطلب على التمويلات الشخصية أعلى مستوى له خلال سبع سنوات.

التعافي من الجائحة

وأكد «المركزي» في نتائج مسح الائتمان الذي يجريه ربعياً، أن استمرار نمو الطلب على القروض التجارية يعكس التفاؤل بشأن التعافي من جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

وأوضح «المركزي» في نتائج المسح الذي شارك فيه كبار موظفي الائتمان في البنوك، أن القروض الشخصية أيضاً شهدت نمواً، كما أن شهية الاقتراض نفسها لدى الأفراد سجلت ارتفاعاً.

وتابع: «بالنظر للمستقبل، فإن توقعات الطلب على القروض في كل من الأعمال التجارية والقطاعات الأسرية، تشير إلى ظروف ائتمانية مواتية في الربع الأول من العام الجاري».

زيادة كبيرة

وفصّل «المركزي» أن بيانات شهر ديسمبر 2021 توضح زيادة كبيرة في قروض الشركات والأعمال الصغيرة، وكذلك نمو في الطلب على كل أنواع القروض، لاسيما للشركات الكبيرة، وقروض المقيمين، بدعم من نمو الاقتصاد في الإمارات، وزيادة المبيعات في قطاع التجزئة، وكذلك استثمارات المتعاملين في الأصول الثابتة وتوقعات سوق العقارات.

القروض الشخصية

وأضاف أن نتائج الاستطلاع أشارت أيضاً إلى رغبة قوية من المستهلكين الأفراد في الحصول على قروض خلال الربع الماضي، إذ سجل نمو الطلب على القروض الشخصية أعلى مستوى له في سبع سنوات، لافتاً إلى أن الطلب على التمويلات الشخصية شمل فئاتها كافة، لاسيما البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان.

شروط الائتمان

وعن شروط الائتمان، أوضح «المركزي» أن نتائج المسح تشير إلى أن معايير منح القروض للأعمال لم تتغير على نطاق واسع، إلا أن النظرة بالنسبة للربع الأول من العام الجاري لاتزال إيجابية، إذ توقع المشاركون في الاستبيان زيادة قوية في الطلب على الائتمان لأنواع القروض كافة. ولفت «المركزي» إلى أن المشاركين في الاستبيان، أشاروا إلى تخفيف المعايير نوعاً ما بالنسبة لإقراض الأفراد، بالنظر إلى التغير في دخولهم، وكذلك مستويات سعر الفائدة.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار نمو الطلب بشكل قوي على تمويلات الأفراد خلال الربع الأول من عام 2022.

استبيان مسح الائتمان

يجري المصرف المركزي استبيان مسح الائتمان كل ربع، وينشر نتائجه فصلياً، والتي تتضمن إجابات نوعية على سلسلة من الأسئلة المتعلقة بشروط منح القروض، ومستوى نموها، وشهية المقترضين. ويشارك في الاستبيان كبار موظفي الائتمان من جميع البنوك والمؤسسات المالية داخل دولة الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news