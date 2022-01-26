«بريك بلك» ينطلق في فبراير.. وعدد العارضين يصل إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلن مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، الحدث الأكبر في المنطقة المخصص لقطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشروعات الكبرى، عودة النمو في عدد العارضين في دورته الجديدة، ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، إضافة إلى ارتفاع نسب العارضين الجدد، والذي وصل إلى 20% من إجمالي العارضين البالغ 100 عارض. ومن المنتظر أن ينطلق «بريك بلك» يومي الأول والثاني من فبراير المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.

ريادة عالمية

وقالت مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندسة حصة آل مالك، لـ«الإمارات اليوم» على هامش لقاء صحافي عقدته في دبي أمس، إن دولة الإمارات تصدرت مراكز الريادة على المستويات العالمية في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على قطاع النقل والشحن البحري، وهو ما جعل المنظمة الدولية البحرية تشيد بتلك المبادرات وتدعو إلى تعميمها.

وأوضحت أن الدولة تعاملت بمرونة وفاعلية مع تأثيرات الجائحة على قطاع النقل البحري خلال العام الماضي، ما دعم استمرارية وانسيابية استيراد الأغذية والأدوية، رغم معاناة العديد من الدول من صعوبة الشحن، وبقاء أكثر من 200 ألف من البحارة على سفنهم فترات طويلة. وذكرت آل مالك أن الدولة أطلقت مبادرة باسم «الأمل» لبث الاطمئنان عند البحارة العالقين على متن سفنهم، وأتبعت ذلك بمبادرة لتوفير التطعيمات والفحوص الطبية للبحارة.

ميناء «جبل علي»

بدوره، قال مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في «دي بي ورلد الإمارات»، شهاب الجسمي، إن ميناء «جبل علي» نجح العام الماضي في تنفيذ أحد أكبر مشروعات الشحن لأربعة مفاعلات «بولي إيثيلين» عملاقة على سفينة حاويات، حيث بلغ وزن الشحنة 839 طناً، أي ما يعادل حجم 424 حاوية نمطية، ما يؤكد قدرات الميناء على توفير الوصول الفعّال لأسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك.

عودة النمو

في السياق نفسه، قال مدير الفعاليات في مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، بن بلامير، إن المعرض سجّل في دورته الجديدة عودة للنمو في عدد العارضين، ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، إضافة إلى ارتفاع نسب العارضين الجدد، الذي وصل إلى 20% من إجمالي العارضين البالغ 100 عارض.

وأضاف: «بعد ما يقرب من عامين من اللقاءات الافتراضية، سيوفر (بريك بلك الشرق الأوسط) منصة في دبي تجمع المختصين وصناع القرار في قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشروعات الكبرى، كما توفر للعاملين في مختلف مجالات سلسلة الإمداد والتوريد، العديد من الفرص لتعزيز التطوّر الذي يشهده القطاع».

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