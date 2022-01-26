«أدنوك» تؤسس كياناً جديداً متخصصاً في إصدار سندات الدَيْن عالمياً

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن تأسيس شركة جديدة تحت اسم «أدنوك مربان آر إس سي المحدودة» (أدنوك مربان)، والتي تعد الشركة الرئيسة المصنفة ائتمانياً، والمصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لـ«مجموعة أدنوك».

ومن المتوقع أن تحصل «أدنوك مربان» على تصنيف «AA» من وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، وتصنيف «Aa2» من «موديز لخدمات المستثمرين»، وتصنيف «AA» من «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» (فيتش)، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لإمارة أبوظبي.

كما تعكس هذه التصنيفات المتميزة من أكبر وكالات التصنيف الائتماني على مستوى العالم، أداء «أدنوك» التشغيلي والمالي القوي، والملاءة المالية العالية لأدنوك، إضافة إلى الكلفة المنخفضة لإنتاج «مربان»، خام النفط القياسي الذي تستخدمه «أدنوك» لبيع إنتاجها من النفط الخام من الحقول البرية، والذي يعد واحداً من أقل خامات النفط في انبعاثات الكربون عالمياً.

وتعتزم «أدنوك» المحافظة على التصنيف المستقل «AA» الذي منحته «فيتش» للسندات القابلة للاستبدال التي أصدرتها «شركة أدنوك للتوزيع»، والتي تستحق السداد في عام 2024، إلا أن الشركة طلبت سحب التصنيف الائتماني على مستوى «مجموعة أدنوك» الذي منحته «فيتش» للمرة الأولى في فبراير 2019، نظراً لتأسيس «أدنوك مربان» التي تعد الشركة الرئيسة المصنفة ائتمانياً والمصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لـ«مجموعة أدنوك».

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