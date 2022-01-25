شراكة تتيح بيانات نوعية وتفاعلية لأسعار العقارات في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع ثلاث شركات متخصصة في توفير الحلول العقارية الذكية والمتطورة، وهي: موقع «بيوت»، وموقع DXBinteract.com، و«بروبرتي فايندر»، بهدف تزويد السوق العقارية في الإمارة بأفضل الحلول التي تعتمد على البيانات والتقارير التفاعلية، التي تسهم بدورها في تعزيز توجهات التحول الرقمي التي يشهدها قطاع دبي العقاري، فضلاً عن دعم رؤية الدائرة في جعل الإمارة الوجهة العقارية عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة.

وستعمل مختلف الجهات التي تم إبرام الشراكة معها، بالتعاون مع «أراضي دبي» على توفير بيانات نوعية وخاصة وتفاعلية لأسعار العقارات بحسب المنطقة، وحسب البناء العقاري؛ مثل معرفة أسعار البيع والشراء في المنطقة، والبيانات المتغيرة التي تجري في السوق العقارية أثناء تغير الأسعار.

صورة شاملة

وستسهم البيانات والتقارير التفاعلية في توفير صورة أوضح وأشمل للمستثمرين الراغبين في معرفة معلومات السوق العقارية بطريقة تحليلية صحيحة، بشكل يساعد في اتخاذهم القرار الصائب، سواء كان في عملية الشراء أو البيع أو الاستثمار، ما يجعل الإمارة واحدة من أكثر أسواق العقارات شفافية على مستوى العالم، فضلاً عن توفير فرص مثلى لحماية معلومات المستهلك.

تعزيز الشفافية

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «أراضي دبي» تلتزم التزاماً راسخاً تجاه سوق دبي العقارية، يقضي بتعزيز شفافيته وتوفير أنجع الحلول العقارية الذكية والمتطورة، ما يسهم في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين، «ويعتبر ذلك هدفاً استراتيجياً، ضمن رحلتنا الرامية إلى توطيد المكانة التي باتت تتمتع بها الإمارة على صعيد سوق العقارات العالمي، إلى جانب المساهمة في بناء أفضل اقتصاد على مستوى العالم، بما يتماشى مع مبادئ وثيقة الخمسين، التي أعلنت عنها القيادة أخيراً».

بيئة آمنة

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد: «سنتيح من خلال اتفاقات الشراكة هذه، للمتعاملين، بيئة عقارية آمنة، وبيانات دقيقة وموثوقة، بما يسهم في تمكينهم من رؤية التغيرات الجارية في السوق العقارية حسب الخارطة، ومتابعة تغيرات الأسعار بشكل فوري».

معايير عالمية

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيوت ودوبيزل»، حيدر علي خان: «لطالما كان توفير تجربة سلسة ومدعومة بالبيانات لمستخدمينا جزءاً من رؤيتنا، ولذلك نأمل أن توفر هذه الشراكة للباحثين عن العقارات في جميع أنحاء الإمارات تجربة تصفح أفضل ضمن أعلى المعايير العالمية».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أوراتك»، فراس المسدي، إن موقع DXBinteract.com يسهم في توفير كل البيانات الخاصة التفاعلية لأسعار العقارات بحسب المنطقة وحسب البناء العقاري، مثل معرفة أسعار البيع والشراء في المنطقة، والبيانات المتغيرة التي تجري في السوق العقارية أثناء تغير الأسعار، وتبعاً للمرحلة التي يمر بها تماماً مثل أسواق الأسهم والبورصات وحركتها.

بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بروبرتي فايندر»، مايكل لحياني: «نتمتع بإمكانية الوصول إلى أكبر مجموعة من البيانات الخاصة بالأسعار المطلوبة، وعدد من المقاييس والمؤشرات الأخرى التي تتعلق بالصورة الأشمل للقطاع العقاري. وبفضل هذه الكمية الهائلة من البيانات، فإن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز سوق العقارات في دبي، وتزيد من الثقة والشفافية التي تتمتع بها».

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