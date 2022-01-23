%17.5 ارتفاعاً في صافي دخل بنوك أبوظبي في الربع الثالث 2021

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، بأن صافي دخل بنوك إمارة أبوظبي التجارية والإسلامية، ارتفع إلى 12.1 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بنحو 10.3 مليارات درهم في الفترة نفسها من عام 2020، بزيادة نسبتها 17.5%.

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، بعنوان: «إحصاءات بنوك أبوظبي في الربع الثالث»، أن الزيادة في صافي الدخل جاءت نتيجة ارتفاع صافي الفوائد من 5.47 مليارات درهم في الربع الثالث من 2020، إلى 5.67 مليارات في الربع الثالث من عام 2021، فضلاً عن زيادة صافي دخل البنوك الإسلامية من 1.04 مليار درهم، إلى 1.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وارتفاع الدخول الأخرى للبنوك في الإمارة من 2.44 مليار درهم إلى 4.03 مليارات درهم، في وقت انخفض فيه دخل الاستثمار بشكل طفيف من 1.29 مليار درهم في عام 2020 إلى 1.25 مليار درهم عام 2021.

ولفت التقرير إلى أن صافي فوائد البنوك التجارية في الإمارة ارتفع من 5.47 مليارات درهم في الربع الثالث من عام 2020 إلى 5.67 مليارات درهم في الربع الثالث من 2021، بينما انخفض إجمالي الفوائد المقبوضة من 7.68 مليارات درهم إلى 7.20 مليارات درهم، وتراجع إجمالي الفوائد المدفوعة من 2.2 مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وأشار «إحصاء أبوظبي» إلى أن عدد العاملين في بنوك أبوظبي انخفض من 10 آلاف و501 موظف في الربع الثالث من عام 2020 إلى 9812 موظفاً في الربع الثالث من عام 2021.

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