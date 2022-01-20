%35 نسبة الإنجاز في المحطة الكهرومائية بـ «حتا»

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن وصول نسبة الإنجاز في المحطة الكهرومائية التي تنفذها في منطقة «حتا» إلى 35% في نهاية ديسمبر 2021، وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي باستثمارات تقدر بنحو مليار و421 مليون درهم.

وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميغاواط بسعة تخزينية تبلغ 1.500 ميغاواط ساعة وبعمر افتراضي حتى 80 عاماً. وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في «سد حتا» وسد آخر علوي يجري إنشاؤه في المنطقة الجبلية، فيما ستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة انتهت من شق القناة المائية تحت الأرض بطول 1200 متر، كما اكتمل إنشاء الجدار الأول للسد العلوي بارتفاع 37 متراً من الخرسانة المضغوطة (RCC).

وأشار إلى أن مشروع المحطة الكهرومائية في منطقة «حتا» يأتي ضمن المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي، والتي تشمل مختلف التقنيات المتاحة، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة مشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح في «حتا».

وأكد الطاير أن الأعمال الإنشائية في المحطة الكهرومائية تتضمن استخدام أحدث الطرق المبتكرة في تقنيات الحفر، وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة «حتا»، مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية للحفاظ على «محمية حتا الجبلية».

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