«الجيل الخامس» يعلّق رحلات «طيران الإمارات» إلى وجهات أميركية

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي وعبير عبدالحليم ـ أبوظبي

أفادت «شركة طيران الإمارات» بأنها ستعلّق رحلاتها إلى عدد من الوجهات في الولايات المتحدة، اعتباراً من 20 يناير 2022.



وأضافت الناقلة في بيان على موقعها الشبكي، أن التعليق يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بخطط نشر خدمات الجيل الخامس لشبكة الهاتف المحمول في بعض المطارات الأميركية، لافتة إلى أن الوجهات تشمل كلاً من: شيكاغو، دالاس فورت وورث، ميامي، نيوارك، أورلاندو، وسياتل.



وأوضحت «طيران الإمارات» أنه يمكن للمتعاملين الذين تم إلغاء حجوزاتهم، الوصول إلى وجهتهم النهائية عبر إحدى محطات «طيران الإمارات» الأخرى في الولايات المتحدة، وذلك مع شركائها ضمن اتفاقية «المشاركة بالرمز»: «جت بلو» أو «ألاسكا».



وأكدت «طيران الإمارات» استمرار رحلاتها إلى كل من: نيويورك جون كينيدي، لوس أنجلوس، وواشنطن العاصمة، وفقاً للجدول المعتاد.



وذكرت الناقلة أنها ستسيّر خلال الفترة الحالية، الرحلات التالية إلى بوسطن، هيوستن، وسان فرانسيسكو، على النحو التالي: 20 يناير 2022: الرحلات (EK 237 من دبي إلى بوسطن)، (EK 225 من دبي إلى سان فرانسيسكو)، (EK 211 من دبي إلى هيوستن).



وفي 21 يناير 2022: (EK 238 من بوسطن إلى دبي)، (EK 226 من سان فرانسيسكو إلى دبي)، و(EK 212 من هيوستن إلى دبي). وأضافت أن الرحلات الجوية الأخرى إلى هذه الوجهات ستبقى معلّقة.



وعبرت «طيران الإمارات» عن أسفها لأي إزعاج للمتعاملين، مشيرة الى أنها تعمل عن كثب مع مصنعي الطائرات والسلطات ذات الصلة لتخفيف المخاوف التشغيلية، وتأمل أن تستأنف خدماتها إلى هذه الوجهات في أقرب وقت ممكن.



إلى ذلك، قال متحدث باسم «شركة الاتحاد للطيران» إن الشركة مستمرة حالياً في تسيير رحلات للمسافرين إلى كل من نيويورك وواشنطن العاصمة، وشيكاغو، عبر طائرة «بوينغ 787 دريملاينر».



وأوضح المتحدث رداً على أسئلة «الإمارات اليوم» أنه لن يكون هناك أي تأثير لخطة الولايات المتحدة تشغيل شبكات الجيل الخامس على رحلات المسافرين التي تُسيّرها الشركة في الوقت الراهن.

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