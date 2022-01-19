مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي يوقعان اتفاقية مبادلة عملات البلدين

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي للجمهورية التركية اليوم اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية.

ويبلغ حجم القيمة الأسمية لاتفاقية المبادلة 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية. ​

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون المالي والتجاري بين البلدين، وتسري مدتها إلى ثلاثة أعوام مع إمكانية تمديدها من خلال اتفاق مشترك.

ووقع الاتفاقية محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى ومحافظ البنك المركزي للجمهورية التركية شهاب قوجي أوغلو.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال معالي خالد محمد بالعمى: "يعكس توقيع الاتفاقية مع البنك المركزي للجمهورية التركية حرص الدولتين على تعزيز التعاون الثنائي في المسائل المالية، ولا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية".

من جانبه، قال البروفيسور شهاب قوجي أوغلو: "تؤكد اتفاقية المبادلة الموقعة التزام مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي بتعزيز التجارة الثنائية بالعملات المحلية من أجل دفع العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولتينا الى الأمام".

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