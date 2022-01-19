إحلال الطاقة الشمسية في المباني الصناعية والتجارية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

قال المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة الطاقة النظيفة في شركة «مصدر»، فواز المحرمي، إن «مصدر» تقوم حالياً بالتعاون مع عدد من الجهات، على إحلال الطاقة الشمسية محل «التقليدية» في توليد الكهرباء بالمباني الصناعية والتجارية على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أنه تم عقد شراكة مع شركة فرنسية، وتم بالفعل الانتهاء من توفير ألواح شمسية لمباني مطار أبوظبي الدولي بسعة 3 ميغاواط، إضافة إلى شركة «ميرال» في مباني «ورانر براذرز»، حيث تم وضع ألواح شمسية بسعة 8 ميغاواط، فضلاً عن عدد آخر من المشروعات.

وأوضح أن مثل هذه المشروعات ستنشط أكثر خلال الفترة المقبلة سواء على مستوى دولة الإمارات أو العالم، كاشفاً أن «مصدر» ستعلن خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل عن تحالف كبير لتغطية قطاع المصانع والشركات التجارية بالألواح الشمسية في أبوظبي.

ولفت إلى وجود جدوى اقتصادية كبيرة في إحلال الطاقة الشمسية محل التقليدية، إذ إن تعرفتها أقل كثيراً. وقال: «الجهات الصناعية والتجارية تدفع مثلاً 28 فلساً للكيلواط، بينما تصل هذه الكلفة إلى 20 فلساً في حال استخدام الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء»، مشدداً على أهمية هذا التحول كونه يتماشى تماماً مع مبادرة الحياد الكربوني التي أعلنتها الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news