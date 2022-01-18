إطلاق «جائزة التميز العقاري لعام 2022» في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ وام

أطلقت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة نسختها الجديدة من «جائزة التميز العقاري لعام 2022»، حيث فتح باب التسجيل للمشاركين لمختلف الفئات، أمس، حتى 28 فبراير المقبل، على أن تنطلق بعدها مرحلة تقييم المشاركات والملفات المقدمة، قبل إعلان أسماء الفائزين بالجائزة في مايو المقبل.

وقال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن الدائرة تحرص على تنظيم جائزة التميز العقاري سنوياً، وهي تندرج ضمن خطة المبادرات الإستراتيجية للدائرة وبرامجها الرئيسية الرامية نحو الإسهام في تعزيز مكانة الشارقة في القطاع العقاري، ودعم النماذج الناجحة للمؤسسات والشركات العاملة في هذه السوق الحيوية.

وأضاف الشامسي أن الدائرة تسعى إلى إثراء التنافس الخلاق بين المشاركين في الفئات المختلفة للجائزة، بما فيها المكاتب والشركات وجمعيات الملاك، وهو ما يحقق تطلعات الدائرة في الوصول إلى استثمار عقاري مستدام، يستند على فاعلية عناصر السوق العقارية، وتشجيعهم على تحقيق التميز والإبداع في أدائهم.

من جانبه، قال مستشار الدائرة، حميد العبار، إن الجائزة تضم أربع فئات متنوعة، هي: فئة المكاتب العقارية، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك، وفئة أفضل شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات اتحاد الملاك.

وأكد أن جائزة التميز العقاري تحظى بالإشراف والتقييم من قبل لجنة تحكيم من ذوي الخبرة والمعرفة والاطلاع والتجربة في هذا الجانب، منوهاً بضرورة اطّلاع الراغبين في المشاركة على المتطلبات العامة للمشاركة في الجائزة، ومن أهمها التأكد من التسجيل في الفئة المناسبة للجائزة، وتعبئة النموذج وفق المعايير المحددة من قبل الدائرة، وصياغة محتوى الملفات بطريقة موجزة وواضحة ودقيقة قدر الإمكان، ومراجعة ملف التقديم، والتأكد من استكمال جميع المعلومات المطلوبة.

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