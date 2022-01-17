عقارات دبي تسجّل معدلات نمو غير مسبوقة خلال 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجل قطاع العقارات في دبي توجهات تصاعدية غير مسبوقة خلال عام 2021، الأمر الذي أكده ارتفاع أسعار المبيعات ومعدلات الإيجار في المناطق السكنية المعروفة في دبي، وذلك وفقاً لتقرير موقعي «بيوت» و«دوبيزل» عن سوق عقارات دبي لعام 2021، الذي تزامن كذلك مع زيادة إجمالي عدد العقارات المعروضة على كلتا المنصتين بنسبة 75%.

عقارات البيع

وأظهرت البيانات المجمعة من «بيوت» و«دوبيزل» أن أسعار العقارات المعروضة للبيع في دبي، سجّلت ارتفاعات ملحوظة وصلت إلى 35% خلال عام 2021، في وقت كانت فيه «داماك هيلز 2»، و«قرية جميرا الدائرية» المنطقتين الأكثر بحثاً من قبل المشترين المحتملين الباحثين عن فلل وشقق بأسعار معقولة على التوالي. في حين فضّل المستثمرون الباحثون عن عقارات فاخرة المناطق والمجمعات التي تمتاز بتوفير خدمات متكاملة، مثل: «دبي مارينا»، و«وسط مدينة دبي» للشقق، و«المرابع العربية»، و«دبي هيلز استيت» للفلل.

حركة التأجير

ووفقاً للتقرير، فقد سجلت كل من «قرية جميرا الدائرية»، والنهدة، وبر دبي، إضافة إلى واحة دبي للسيليكون، وديرة، انخفاضات راوحت بين 1 و12% في متوسط إيجار الشقق ذات الأسعار المتوسطة، باستثناء شقق الاستوديو في منطقة النهدة. في حين شهدت الشقق الفاخرة في العديد من المناطق المعروفة زيادات ملموسة في قيم الإيجار، وصلت إلى 26%.

من ناحية أخرى، ارتفعت إيجارات الفلل ذات الأسعار المتوسطة بنسبة وصلت إلى 21% خلال عام 2021، بينما سجلت إيجارات الفلل الفاخرة ارتفاعات قدرت بنسبة تبلغ 41%.

وتركز بحث المستأجرين الباحثين عن الشقق بأسعار متوسطة على مناطق «قرية جميرا الدائرية»، والنهدة، بينما فضّل المستأجرون الباحثون عن الفلل بأسعار متوسطة مناطق «مردف» و«داماك هيلز 2». وتوجه المستأجرون الباحثون عن شقق فاخرة نحو مناطق «دبي مارينا»، و«وسط مدينة دبي»، في حين ظلت «جميرا» والبرشاء الخيارين المفضلين لاستئجار فلل فاخرة.

توجيهات القيادة

وأكد التقرير أن توجيهات القيادة، وحزم التحفيز الاقتصادي، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، كانت كلها عوامل أسهمت بشكل فعال في تعزيز جاذبية السوق العقارية، ودفع عجلة النمو وتعزيز تنافسيتها، وبالتالي تسجيل ارتفاعات ملحوظة على الأسعار في معظم مناطق الإمارة.

عام حافل

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيوت» و«دوبيزل» ورئيس مجموعة «إيميرجنغ ماركتس بروبرتي»، حيدر علي خان: «كان 2021 عاماً حافلاً بالإنجازات، إذ واصل القطاع العقاري في دبي تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو للقطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة في دبي، الأمر الذي تؤكده الارتفاعات القياسية في معاملات البيع والإيجار التي سجلتها الإمارة خلال العام الماضي، والتي تزامنت كذلك مع الزيادة في العقارات المعروضة على منصتي (بيوت) و(دوبيزل) بشكل كبير خلال الفترة ذاتها».

عوامل الجاذبية

وأضاف: «وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد جذب قطاع العقارات في الإمارة أكثر من 38 ألف مستثمر أجنبي من خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي وحده، ما يدل على الطلب المتزايد على عقارات دبي في الأسواق الخارجية، وذلك نظراً للعديد من العوامل، في مقدمتها توجيهات القيادة، وحزم التحفيز الاقتصادي المقدمة من حكومة دبي، فضلاً عن انعقاد (إكسبو 2020 دبي)، ومرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين».

الشقق ذات الأسعار المعقولة

شهدت أسعار الشقق ذات الأسعار المعقولة في دبي مساراً تصاعدياً خلال 2021. وحافظت أسعار الشقق في «قرية جميرا الدائرية» على استقرارها، إذ ظل متوسط بيع سعر القدم المربعة خلال عام 2021 دون تغيير نسبياً عند 834 درهماً.

وكانت مناطق «الخليج التجاري» و«أبراج بحيرات جميرا»، وواحة دبي للسيليكون، ومدينة دبي الرياضية، ضمن المناطق الأكثر استقطاباً للمشترين الباحثين عن شقق بأسعار معقولة. وسجلت هذه المناطق المرغوبة زيادات في متوسط سعر البيع للقدم المربعة راوحت من 1% إلى 11%.

بيع الشقق الفاخرة

ظلت الشقق الفاخرة المعروضة للبيع في «دبي مارينا» الأكثر طلباً ضمن فئتها.

وشهدت «دبي مارينا» ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط سعر القدم المربعة للشقق الفاخرة بنسبة 11%، ليصل بذلك إلى 1298 درهماً في عام 2021.

وفضّل مشترو الشقق الفاخرة، الأحياء الراقية، مثل «وسط مدينة دبي»، و«نخلة جميرا»، و«جميرا بيتش ريزيدنس»، إذ ارتفع متوسط سعر القدم المربعة للشقق فيها بمعدلات راوحت بين 13% و27%، كما سجلت «دبي هيلز استيت» زيادة في أسعار الشقق الفاخرة بنسبة تخطت 9%.

الفلل الفاخرة

ظلت المرابع العربية الوجهة الأكثر تفضيلاً من قبل المشترين المحتملين الباحثين عن فلل فاخرة خلال عام 2021. وبلغ متوسط سعر البيع للقدم المربعة للفلل فيها 1133 درهماً في عام 2021، بزيادة قدرت بنسبة 24% تقريباً مقارنة بعام 2020.

وسجل متوسط بيع سعر القدم المربعة في «دبي هيلز استيت» زيادة بنسبة 21%، ليصبح عند متوسط 1257 درهماً.

كما كانت مناطق «نخلة جميرا»، «ذا فيلا»، و«المرابع العربية 2»، ضمن قائمة الأكثر طلباً من قبل المستثمرين الباحثين عن فلل فاخرة، ما أدى إلى رفع متوسط أسعار القدم المربعة بنسب راوحت بين 14% و35%. وسجلت منطقة «نخلة جميرا» أكبر زيادة في متوسط بيع سعر القدم المربعة ليبلغ 2881 درهماً.

عائدات الإيجار في دبي

سجلت مدينة دبي الرياضية أعلى عائد على الاستثمار بنسبة 7.18% للشقق ذات الأسعار المعقولة. كما واصلت «دبي مارينا» تقديم أفضل عائد للشقق الفاخرة بمتوسط 5.64%. وسجلت الفلل ذات الأسعار المعقولة في «قرية جميرا الدائرية» عائدات إيجارية وصلت إلى 5.9%. وحققت الفلل السكنية في «المرابع العربية» عائدات إيجارية بنسبة 5.28%.

استئجار العقارات

تصدّرت «قرية جميرا الدائرية» قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق ذات الأسعار المعقولة خلال عام 2021. واستقر متوسط إيجار الاستوديو والشقق ذات غرفة نوم واحدة عند 28 ألف درهم سنوياً و43 ألف درهم سنوياً على التوالي، بينما انخفض متوسط إيجار الشقق المكونة من غرفتي نوم بنسبة 1% إلى 63 ألف درهم سنوياً.

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