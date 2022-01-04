"دي بي ورلد" وحكومة السنغال يضعان حجر الأساس للبدء في إنشاء ميناء "ندايان"

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

قامت "دي بي ورلد"، المزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية، وحكومة السنغال بوضع حجر الأساس إيذاناً ببدء العمل في إنشاء مشروع ميناء "ندايان" الجديد، وذلك في ضوء اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها في ديسمبر 2020 بين "دي بي ورلد" وحكومة جمهورية السنغال لبناء وتشغيل ميناء جديد في مدينة "ندايان"، والذي سيقع على بعد 50 كيلو متراً من ميناء داكار الحالي على المحيط الأطلنطي.

حضر حفل وضع حجر الأساس فخامة ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "دي بي ورلد"، إلى جانب مجموعة من الوزراء من حكومة السنغال ورؤساء المؤسسات وقيادات المجتمعات المحلية.

ويأتي المشروع الجديد ليؤكد التأثير الإيجابي لإمارة دبي في دعم مشاريع تطوير البنى التحتية اللازمة لتحفيز توجهات التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، في ضوء علاقات التعاون الوثيقة القائمة مع أغلب دول القارة السمراء على أساس راسخ من الثقة المتبادلة والعمل ضمن شراكات بنّاءه هدفها تمكين دول أفريقيا من تسريع وتيرة التطوير ودفع مسيرة التقدم لاسيما على الصعيد الاقتصادي مع منح القطاع الخاص وشبه الحكومي الفرص اللازمة لتفعيل هذا التعاون وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويبلغ حجم الاستثمار المتمثل في تطوير ميناء "ندايان" الجديد أكثر من مليار دولار أمريكي (ما يزيد على 3.68 مليار درهم) على مرحلتين، وهو الاستثمار الأكبر لمجموعة "دي بي ورلد" في موانئ أفريقيا حتى الوقت الحالي، وهو أيضاً أكبر استثمار فردي للقطاع الخاص في تاريخ السنغال.



وفي هذه المناسبة، صرَّح فخامة ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، قائلًا: "إن تطوير بنية تحتية حديثة وذات جودة متميزة في الميناء هو أمر أساسي من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي. ومع إنشاء ميناء "ندايان" الجديد، ستتمتع السنغال بأحدث البنى التحتية في الموانئ والتي ستعزز مكانة دولتنا كمركز تجاري وبوابة لتعزيز التجارة والأعمال في منطقة غرب أفريقيا. وسيتيح هذا الميناء فرصاً اقتصاديةً هائلة للشركات المحلية وسيخلق المزيد من الوظائف، كما أنه سيعزز من قدرتنا على جذب الاستثمارات الاجنبية إلى السنغال. ونحن سعداء بتمديد تعاوننا مع مجموعة "دي بي ورلد" في هذا المشروع، والذي حقَّق بالفعل نتائج عظيمة مع تشغيل محطة الحاويات في ميناء داكار."



من جانبه قال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"دي بي ورلد": "إن وضع حجر الأساس اليوم لا يمثل فقط البدء في عمليات الإنشاء فحسب، ولكنه يمثل أيضاً بداية مرحلة استثنائية لتحويل رؤية فخامة الرئيس السنغالي إلى واقع ملموس. وبدورنا كمساهم أساسي في تمكين حركة التجارة العالمية، سوف نضع كامل خبراتنا وقدراتنا في مشروع الميناء، والذي سيعزز توجهات التنمية في السنغال خلال القرن القادم. ولا يسعنا إلّا توجيه الشكر إلى فخامة الرئيس سال وحكومته وسلطة الميناء على ثقتهم وإيمانهم بنا."



وتشمل المرحلة الأولى من تطوير الميناء إنشاء محطة حاويات تضم رصيفاً بطول 840 متراً، بالإضافة لقناة بحرية تمتد بطول 5 كيلومترات، يمكنها استيعاب حاويتين بطول 336 متراً في الوقت نفسه، واستيعاب عمليات المناولة لأكبر سفن الحاويات على مستوى العالم. وستزيد الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات بمقدار 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً. أما المرحلة الثانية، فتشمل تطوير رصيف حاويات إضافي بطول 410 متراً.

وتتضمن خطط "دي بي ورلد" تطوير منطقة اقتصادية - صناعية بجوار الميناء وبالقرب من مطار "بليز دياغني" الدولي، مما يخلق محورًا صناعيًا متكاملًا للنقل والخدمات اللوجستية.

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