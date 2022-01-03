انتعاش إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في 2021

المصدر: موسكو ■ رويترز

أظهرت بيانات حديثة، أمس، أن إنتاج النفط السنوي في روسيا ارتفع أكثر من 2% العام الماضي، بفضل تخفيف تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها مجموعة «أوبك بلس»، بعد الهبوط الذي تسببت فيه جائحة «كوفيد-19» خلال عام 2020.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة الروسية، التي نشرتها وكالة «إنترفاكس» للأنباء، وحسابات «رويترز»، ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 10.52 ملايين برميل يومياً في العام الماضي، من 10.27 ملايين برميل في عام 2020.

وبالأطنان ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز خلال عام 2021 إلى 524.05 مليون طن من 512.68 مليوناً في عام 2020. لكنه ظل أقل من المستوى القياسي الذي بلغه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وهو 560.2 مليون طن، أي 11.25 مليون برميل يومياً في عام 2019.

وأفادت «إنترفاكس» بأن صادرات النفط الروسية خارج دول الاتحاد السوفييتي السابق انخفضت 2.2% في العام الماضي إلى 2014.4 مليون طن.

وقالت أيضاً إن إنتاج الغاز الطبيعي الروسي قفز 10% العام الماضي إلى 762.3 مليار متر مكعب.

وكانت روسيا وافقت في أبريل 2020 على تقليل إنتاجها أكثر من مليوني برميل يومياً في خطوة طوعية، بالاتفاق مع كبار المنتجين الآخرين ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال: «من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في البلاد بين 540 و560 مليون طن (بين 11.8 و11.2 مليون برميل يومياً) في عام 2022، وبين 542 و562 مليون طن خلال عام 2023».

ويعمل تكتل «أوبك بلس» الآن على تخفيف قيود الإنتاج، ووافق في أوائل ديسمبر على الالتزام بخطته لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في يناير.

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