«المركزي» يصدر 7 مسكوكات تذكارية تحمل صور الآباء المؤسسين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار سبع مسكوكات تذكارية مـن الفضة في حافظة واحدة، وذلك احتفاءً بالذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكريماً للآباء المؤسسين وعلى رأسهم مؤسس الاتحاد وباني نهضة الدولة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.وسيطرح المصرف المركزي 3000 حافظة تشمل كل منها سبع مسكوكات من الفضة من فئة 50 درهماً، وبزنة 28 غراماً لكل منها، حيث سيحمل الوجه الأمامي للمسكوكة صورة باللونين الأبيض والأسود لأحد الآباء المؤسسين وصورة أخرى ملونة لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. أما الوجه الخلفي لكل هذه المسكوكات السبع، فسيحمل شعار «عام الخمسين» محاطاً باسم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى القيمة الاسمية للمسكوكة (50 درهماً إماراتياً).

وتضم صور الآباء المؤسسين باللونين الأبيض والأسود، المغفور لهم، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن أحمد المعلا، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، والشيخ محمد بن حمد الشرقي.

أما الصور الملونة فستكون لأصحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والشيخ حميد بن راشد النعيمي، والشيخ سعود بن راشد المعلا، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، والشيخ حمد بن محمد الشرقي.

وستكون الحافظة التي تشمل المسكوكات السبع التذكارية متاحة للبيع حتى نفاد الكمية في مقر المصرف المركزي الرئيس وفروعه في الدولة كافة، بسعر 2000 درهم، وذلك بدءاً من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022.

وبمناسبة إطلاق المسكوكات، قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: «يأتي إصدار هذه المسكوكات تكريماً للدور الكبير الذي قام به الآباء المؤسسون في بناء دعائم اتحاد الإمارات السبع، ودعماً لمسيرة القيادة الرشيدة التي تواصل إرث المؤسسين في بناء وطن نفخر بالانتماء إليه».

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