اتفاقية للتعاون الأكاديمي بين أمن «مجموعة الإمارات» و«جامعة أريزونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات اتفاقية مع جامعة «أريزونا»، الكائنة في «توكسون» بولاية «أريزونا» الأميركية لتعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث في الموضوعات العامة والمتعلقة بالأمن وتشمل الشهادة الجامعية ودورات الدراسات العليا. وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة في سياق برنامج المسارات الدراسية المخصصة وسيقدم برنامج «World Campus Experience» عبر الإنترنت من قبل جامعة أريزونا، مع خدمات ودورات إضافية حضورية لدى أمن مجموعة الإمارات.

وستقدم جامعة أريزونا وأمن مجموعة الإمارات بموجب الاتفاقية بشكل مشترك، 60 برنامجا عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية من قبل أعضاء هيئة التدريس المعينين والمؤهلين في جامعة أريزونا، وسيتمكن الطلبة من الوصول إلى مواد الدورة والمحاضرات الافتراضية من خلال حرم «مركز دراسات أمن الطيران المدني CASS» التابع لأمن مجموعة الإمارات في دبي، وكذلك استخدام مرافق وخدمات الحرم الجامعي لتجربة فريدة مع راحة التعليم عبر الإنترنت. وسيتيح التعاون المشترك بين المؤسستين أمام الطلبة المسجلين، كسب حتى عامين من الساعات الجامعية المعتمدة مباشرة من جامعة أريزونا، من خلال مزيج من الدورات التدريبية الشخصية وعبر الإنترنت مقدمة من أمن مجموعة الإمارات بالتعاون مع جامعة أريزونا ويشتمل البرنامج على العديد من المسارات الأكاديمية التي ستمكن الطلبة من التسجيل لدورات تفي بمتطلبات درجة جامعة أريزونا أو الانتقال إلى جامعات أميركية أخرى.

وقال نائب رئيس أول أمن مجموعة الإمارات، الدكتور عبد الله الهاشمي: «تسعدنا الشراكة مع جامعة أريزونا التي تعد واحدة من أفضل 100 جامعة عالمية وتحظى برامجها الأكاديمية باعتراف عالمي وتمثل هذه الاتفاقية خطوة إلى الأمام نحو رؤيتنا المتمثلة في تعزيز مجتمع الطيران العالمي من خلال تزويد المتخصصين في صناعة أمن الطيران المدني بالتعليم الشامل والمتطور وفرص البحث والتدريب».

من جهته، قالت نائب رئيس أول وعميد جامعة أريزونا للشؤون الأكاديمية، ليزلي فولكس: «يسعدنا إبرام هذه الاتفاقية التي تؤكد التزامنا بمذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 التي تركز على برنامج الماجستير في الأمن الدولي والتدريب المشترك والندوات والمؤتمرات وتطوير المناهج وسوف توفر الاتفاقية الجديدة موقعا عالميا لجامعة أريزونا يتيح أمام موظفي أمن مجموعة الإمارات ومواطني الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فرصا لمتابعة التعليم العالي». وأضاف عميد كلية العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة أريزونا، جيه بي جونز: «نتطلع إلى مواصلة التعاون الذي بدأناه مع أمن مجموعة الإمارات في عام 2016 حيث نقوم بتطوير برامج الدرجات الجديدة الخاصة التي ستفيد الطلبة في الإمارات العربية المتحدة وتؤثر إيجابا على معايير الصناعة». وتابع نائب الرئيس المساعد للشؤون العالمية في جامعة أريزونا، دانيال بالم: «نواصل من خلال هذه الاتفاقية مع أمن مجموعة الإمارات بناء شبكتنا العالمية وإعداد الخريجين للتميز عالميا وتوفير قيادة قوية في القرن الحادي والعشرين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news