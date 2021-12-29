تطبيق الخدمات المصرفية من «الإمارات للتنمية» يستقطب 500 شركة ناشئة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات، أن تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال، دعم أكثر من 500 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية من خلال فتح حسابات لها في أقل من 48 ساعة، ما يعزز الطلب المتزايد على هذا التطبيق.

وأفاد المصرف في بيان أمس، بأن التطبيق تم تصميمه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة، حيث يوفر لها إمكانية الوصول إلى خدمات مصرفية رقمية آمنة ومريحة على مدار الساعة.

وأضاف أن التطبيق، يتيح حجز رقم حساب مصرفي دولي للشركة في غضون دقائق، إذ يكتمل تفعيل الحساب في غضون 48 ساعة، مشيراً إلى أن الحساب مجاني للجميع، في كافة أنحاء الإمارات، بدون اشتراط حد أدنى للرصيد.

وإلى جانب تقديم الحسابات المصرفية التجارية، يوفر التطبيق إمكانية دفع الفواتير وإعدادها، وتحديد الميزانية، والحصول على التحليلات المالية، كما تمت إضافة ميزات جديدة ومجموعة من التسهيلات، منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد النقبي، إن «انضمام أكثر من 500 شركة في غضون ثلاثة أشهر من إطلاقه، يعد إنجازاً كبيراً»، مضيفاً أن «فريق العمل بذل الكثير من الجهد والعمل للوصول إلى هذه المرحلة من تقديم منتجات ذات مستوى عالمي».

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