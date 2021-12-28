غرفة دبي تعدّل نظام العمل الأسبوعي.. تعرف على ساعات الدوام الجديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة دبي اليوم، عن تعديل نظام العمل الأسبوعي في مقرها الرئيس وفروعها المنتشرة في دبي وذلك بدءاً من الإثنين الموافق الثالث من يناير 2022، وذلك تماشياً مع توجه الإمارة لمواكبة رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها في التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وترسيخ موقعها على خريطة العالم الاقتصادية.

وأوضحت الغرفة في بيان أنه بموجب نظام العمل الأسبوعي الجديد للغرفة، فإنها ستوفر خدماتها إلى أعضائها وعملائها من الإثنين إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، مما يوفر مرونة وسهولة للعملاء والأعضاء في إنجاز وتسريع معاملاتهم.

وتوفر الغرفة مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي متطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، والتي تشمل العضوية وشهادات المنشأ والتصديقات بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بمبادرات الغرفة المتنوعة مثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وغيرها من مبادرات الغرفة.

وتمتلك الغرفة منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تصل إلى أكثر من 50 خدمة إلكترونية وذكية، والتي تغطي كل احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة، معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.

أما الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية، تشمل إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ، في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.

وتشمل خدمة الدراسات إصدار التقارير والبحوث والدراسات ورسائل التوصية والتعريف وغيرها. أما خدمات التراخيص والتصاريح فتشمل تصريح وترخيص وتجديد مجالس ومجموعات الأعمال، وتشمل خدمات التصديقات التصديق على التوقيع والأختام وصورة طبق الأصل.



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