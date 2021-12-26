«دبي الدولي» يستعيد 99% من شبكة الربط مع دول العالم

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي، حالياً، وصل إلى 198 وجهة، مع 89 ناقلة جوية وطنية ودولية تشغل رحلاتها إلى 92 بلداً.

ووفقاً للبيانات التي رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي استعاد 99% من شبكة الربط مع دول العالم، و83% من الوجهات، و117% من عدد شركات الطيران التي كانت تسيّر رحلاتها عبر المطار قبل جائحة «كوفيد-19»، حيث يعمل في مطار دبي الدولي شركات طيران أكثر مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وتشمل تلك البيانات، شركات الطيران المخصصة لعمليات نقل الركاب، باستثناء شركات الشحن الجوي.

نمو مستمر

وواصل «دبي الدولي» تسجيل معدلات نمو مستمرة منذ استئناف استقبال الزوار الدوليين في دبي خلال يوليو 2020، إثر جائحة «كوفيد-19».

وأكدت مؤسسة مطارات دبي أن مطار دبي، الأكثر ازدحاماً في العالم، عاد إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100%، وذلك بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من «الكونكورس A» ضمن المبنى «رقم 3»، حيث شملت العودة جميع المحطات، و«الكونكورس»، والاستراحات، والمطاعم، ومنافذ البيع بالتجزئة.

وكانت المؤسسة توقعت في بيان، أن يقدم مبنى الركاب رقم «3»، الذي يعمل الآن بكامل طاقته التشغيلية، خدماته لأكثر من 1.6 مليون مسافر في النصف الثاني من ديسمبر الجاري، خلال فترة السفر والعطلات الموسمية.

حركة المسافرين

وعلى مدار 18 شهراً الماضية، شهدت مطارات دبي ارتفاعاً مستقراً في حركة المسافرين، التي ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ عدد المسافرين 10.6 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2021، في حين شهد الربع الثالث من العام نمواً طردياً كبيراً لتلك الزيادة، ليصل إلى ذروته خلال شهر أكتوبر الماضي، وليرتفع عدد المسافرين إلى 20.7 مليون مسافر حتى الآن.

ومع تزايد الإقبال على السفر حتى نهاية العام الجاري، من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 28.9 مليون مسافر بنهاية العام، محققاً بذلك زيادة تقدر بـ2.1 مليون عن توقعات سبتمبر 2021.

الأكثر ازدحاماً

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس المطارات الدولي، لايزال «دبي الدولي» أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين، بعد احتفاظه باللقب، للعام السابع على التوالي لحركة المرور السنوية في عام 2020، كما يتقدم بشكل كبير على المطارات الدولية والإقليمية الأخرى، مع نجاحه في تحقيق ضعف حركة المسافرين، باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط.

استئناف

وتواصل الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، فيما أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكة الناقلتين، وذلك مع تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على سلامة الزوّار والمجتمعات.

• عدد شركات الطيران العاملة في مطار دبي يتخطى مستويات ما قبل الجائحة.

أكبر معبر للنقل الجوي

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، عن أن مطار دبي الدولي يحتفظ بمركزه كأكبر معبر للنقل الجوي في العالم من حيث السعة المقعدية، التي توفرها الناقلات الجوية على الرحلات الدولية المغادرة في المطار.

وبحسب المؤسسة، يستحوذ مطار دبي على ستة من أكثر 10 مسارات للطيران الدولي ازدحاماً، والتي تعمل من وإلى المطار، وسجلت الرحلات بين دبي والرياض الأكثر ازدحاماً بين مسارات الرحلات الدولية على مستوى العالم، نحو 285 ألف مقعد خلال ديسمبر 2021، ثم مسار الرحلات بين دبي ولندن هيثرو في المركز الثالث بنحو 253 ألف مقعد، ثم مسار الرحلات بين دبي وجدة في المركز الخامس بنحو 215 ألف مقعد.

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