«ديوا» تطلق مشروع ناقل الخدمات المؤسسية للشبكة الذكية

المصدر: دبي ■ وام

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، مشروع ناقل الخدمات المؤسسية للشبكة الذكية، بهدف زيادة القيمة المضافة للأعمال، وتعزيز جاهزية الهيئة ومرونتها، للتعافي والتعامل مع مختلف الظروف.

فوائد المشروع

يعمل المشروع على تحديد وإتاحة شحن المركبات الكهربائية، وتحميل بيانات الاستهلاك، ونقل قراءات العداد والإشعارات والأحداث إلى منصة «إس إيه بي»، ونقل عدد كبير من بيانات وأصول البنية التحتية المتقدمة للعدادات، وتقنية المعلومات، إلى منصة تحليل البيانات الضخمة (التنبيهات والأحداث)، كما يتيح المشروع معالجة 600 معاملة في الثانية، ما مكن الهيئة من التعامل مع 4.9 ملايين سجل تكاملي حتى الآن، وإنجاز 61 خدمة ربط، وتطوير 44 خدمة.

مستقبل أفضل

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إلى أن الهيئة تعمل على دعم خطط دبي الهادفة إلى توظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات الإحلالية، بما لها من تأثيرات على قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين حياة الناس، وبناء مستقبل أفضل.

وأضاف أن الهيئة تسعى بشكل متواصل إلى تطوير بنيتها التحتية الذكية المتطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في جعل دبي أسعد وأذكى مدينة في العالم.

وتابع: «تشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة، إذ تضم برامج باستثمارات تصل إلى سبعة مليارات درهم، سيتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035، كما تضم الاستراتيجية برامج عدة أهمها بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء والمياه وإدارة الأصول والبيانات الكبيرة وغيرها».

دمج أنظمة

ويشتمل مشروع ناقل الخدمات المؤسسية للشبكة الذكية على دمج سبعة أنظمة متخصصة بتقنية المعلومات، هي: نظم إدارة نقاط شحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية المتقدمة للعدادات، نظام إدارة العدادات الذكية والبنية التحتية المتقدمة للعدادات، نظام وحدة التحكم المركزية، نظام «إس إيه بي»، التنقل، تطبيق «دراسات» (انطلاق مبدئي)، تحليل البيانات الضخمة - مركز صحة الأصول. كما يتضمن المشروع ثلاثة أنظمة للتكنولوجيا التشغيلية هي: نظام إدارة الشبكة، نظام إدارة الطاقة، نظام إدارة التوزيع.

مليونا عداد ذكي

استكملت هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مبادرتها «التطبيقات الذكية من خلال عدّادات وشبكات ذكية» تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي، بما يسهم في رفع الكفاءة، وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تمكين المتعاملين من مراقبة استهلاكهم في أي وقت ومن أي مكان.

ولتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة، توفر الهيئة ضمن مبادرتها «الشاحن الأخضر» أكثر من 300 محطة لشحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي.



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