«إينوك» ترفع عدد محطاتها إلى 160 في أنحاء الدولة

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

افتتحت «مجموعة إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، محطة خدمة جديدة في الفجيرة وأول مركز «تسجيل» لفحص المركبات في الإمارة، ما يرفع العدد الإجمالي لمحطات الخدمة التابعة لها إلى 10 محطات في الفجيرة و160 محطة في أنحاء الدولة.

وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور مدير عام بلدية الفجيرة، محمد سيف الأفخم، والقائد العام لشرطة الفجيرة، محمد أحمد غانم الكعبي.

وتقع محطة خدمة «إينوك» الجديدة مقابل «الفجيرة مول» وتهدف لتلبية احتياجات السكان وسائقي المركبات في المنطقة، وتضم ساحة تزوّد بالوقود تشمل 8 مضخات وقود مؤتمتة، وهي مزوّدة بخمسة خزانات سعة 15 ألف غالون، إضافة إلى منطقة لشحن السيارات الكهربائية.

وتضم المحطة الممتدة على مساحة 6400 قدم مربعة مصلى ومنفذ «أوتوبرو» وخدمة غسيل المركبات ومصنعاً للوحات أرقام المركبات ومتجر «زووم» ومنفذ «برونتو» للمخبوزات الطازجة، إضافة إلى متجر جديد للوجبات السريعة وموقف سيارات يتسع لـ25 سيارة.

كما افتتحت إينوك مركز «تسجيل» الأول في الفجيرة على مساحة 51 قدماً مربعة ويستقبل أكثر من 350 مركبة يومياً بهدف تلبية احتياجات سكان الفجيرة والمناطق المجاورة بأحدث خدمات الفحص والتسجيل للمركبات الخفيفة والمتوسطة، مع تمكينهم من الوصول بسهولة إلى مجموعة شاملة من مرافق خدمات المركبات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتوفير حلول الطاقة المستدامة والمتكاملة عالمية المستوى نسعى بشكل مستمر لتطوير البنية التحتية في الدولة وتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا عبر تمكينهم من الوصول إلى خدماتنا المتميزة بكل سهولة عبر جميع محطات الخدمة، ومن شأن افتتاح مركز (تسجيل) الأول في الفجيرة أن يساعدنا على تعزيز حضورنا في الإمارة وتلبية احتياجات سكان المنطقة عبر توفير خدمات الفحص والتسجيل عالية الجودة ضماناً لأعلى مستويات السلامة المرورية وحفاظاً على راحة عملائنا».

وتأكيداً لالتزامها الراسخ بالأجندة الوطنية للدولة، بلغت نسبة المواطنين الإماراتيين الذين عيّنتهم «تسجيل» في مركزها الجديد 85%، وسيتم تعيين كامل الموظفين من إمارة الفجيرة بهدف دعم النمو المستدام للإمارة.

يشار إلى أن مجموعة إينوك كانت قد تعاونت مع شرطة دبي لتأسيس مراكز «تسجيل» في عام 1999 بهدف توفير خدمات سريعة ومريحة لفحص وتسجيل المركبات في الإمارة، وفي عام 2006 بدأت «تسجيل» بتوفير خدمات فحص وتسجيل المركبات بالتعاون مع شرطة الشارقة لتصبح بذلك المزود الرسمي لخدمات الفحص والتسجيل في الإمارة.

• 10 محطات خدمة تمتلكها «مجموعة إينوك» في الفجيرة.



• المحطة الجديدة تشمل 8 مضخات وقود مؤتمتة ومزوّدة بـ5 خزانات سعة 15 ألف غالون.

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