%400 ارتفاع حركة الركاب عبر مطار أبوظبي خلال موسم العطلات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مطار أبوظبي الدولي، أمس، عن تزايد حركة الركاب خلال الموسم الحالي للعطلات بنحو 400%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2020، الذي يرجع إلى ازدياد طلب الركاب على السفر، وعدد الرحلات وتوسع شبكة المطار.

وتتوقع مطارات أبوظبي أن تبلغ حركة الركاب في الفترة من 22 ديسمبر إلى الثاني من يناير 32 ألف مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي، وتشغيل 102 رحلة يومياً، أي ما يوازي نحو أربعة أضعاف حركة الركاب وضعف عدد الرحلات، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت استقبال 8400 مسافر يومياً و56 رحلة طيران.

ويستعيد الكثيرون ثقتهم بالسفر، ومن المتوقع أن يكون شهر ديسمبر 2021 من أكثر الأشهر ازدحاماً منذ بداية الجائحة.

وكان مطار أبوظبي، وبالشراكة مع «طموح للرعاية الصحية» و«بيور هيلث»، قد أطلق مختبر فحص (PCR) الفوري الجديد الذي يتوافر لجميع المسافرين القادمين إلى أبوظبي مجاناً. ويمكن الحصول على النتيجة في غضون 90 دقيقة من إجراء الفحص، من خلال المختبر الأول من نوعه داخل مطار بالمنطقة.

وتنصح «الاتحاد للطيران» المسافرين باستخدام المرافق الجديدة المخصصة للتسجيل المبكر في مطار أبوظبي الدولي، وسيكسب الضيوف الذين سيستخدمون هذه الخدمة 1000 ميل من أميال «ضيف الاتحاد».

وكانت شركة مطارات أبوظبي، المالك والمشغل للمطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، قد وقّعت شراكة مع المجلس الدولي للمطارات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي يركّز على مطارات المناطق الأسرع نمواً حول العالم في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وذلك لدعم وتعزيز تطلعات أبوظبي، ودعم قطاع إدارة المطارات في دولة الإمارات على مستوى المنطقة.

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