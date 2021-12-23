سعود بن صقر: القطاع السياحي مساهم بارز في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة

المصدر: رأس الخيمة ■ وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على أهمية قطاع السياحة باعتباره مساهماً بارزاً في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وفي تعريف السياح من مختلف دول العالم بمختلف مناطق الجذب السياحي على اختلافها.

وأوضح سموه، خلال تسلمه بحضور الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، طابعاً بريدياً تذكارياً يحمل صورة «جبل جيس»، أصدرته «مجموعة بريد الإمارات» بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن توثيق «جبل جيس» هذا المعلم الشامخ، من خلال إصدار طابع خاص به، يعد تجسيداً لمكانة الإمارات وحضورها على خارطة السياحة العالمية، وترسيخاً لطموحات رأس الخيمة في تعزيز نموها بهذا القطاع الحيوي.

وأشاد سموه بالشراكة بين مجموعة بريد الإمارات، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبالتعاون الرامي إلى تعزيز المكانة السياحية للدولة وترسيخ سمعتها العالمية في هذا القطاع، وكذلك دورها المهم في توثيق معالم الإمارات والمساهمة في دفع مسيرة النمو والتقدم.

ويأتي إصدار الطابع التذكاري في إطار التزام المجموعة بدعم الجهود الوطنية للترويج للسياحة في دولة الإمارات، والمساهمة في توثيق أبرز المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية والأثرية والسياحية في الدولة، حيث يعتبر جبل جيس أحد أكثر المعالم الطبيعية تميزاً، باعتباره أعلى قمة جبلية في الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بريد الإمارات»، عبدالله الأشرم: «يشرّفنا أن نسلّم هذا الطابع البريدي التذكاري لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذي استطاع برؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة أن يجعل من جبل جيس ثروة بيئية وزراعية تجسد طموحات إمارة رأس الخيمة، ووجهة سياحية مثالية تعزز الإمكانات السياحية الهائلة والمقومات الطبيعية المتنوعة في الإمارة. وتمثل الطوابع الجديدة التي قمنا بإصدارها بالتعاون مع (هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة)، إضافة مهمة لمجموعة الطوابع البريدية التي نحرص على إصدارها احتفاءً بالتراث الحضاري لدولتنا وسعياً وراء نقل رسالة الإمارات إلى العالم».

وأضاف الأشرم: «يسرنا أن نخصص طوابع تحمل صورة جبل جيس باعتباره القمة الأعلى في دولة الإمارات، وجزءاً من سلسلة جبال الحجر الرائعة التي تشكلت قبل أكثر من 70 مليون عام في الجزء الشرقي من إمارة رأس الخيمة، حيث نؤكد بهذه المناسبة، المضي قدماً في مسيرتنا لتوثيق حضارتنا الفريدة عبر مجموعة من الطوابع التذكارية المميزة التي تجسد الغنى التاريخي والحضاري والطبيعي والسياحي الذي يتمتع به وطننا ويقوده نحو خطوات ثابتة باتجاه الصدارة العالمية».

وتتميز مجموعة الطوابع التذكارية الجديدة بإبراز سلسلة رؤوس الجبال التي تشكّلت قبل 70 مليون عام، وقمّة جبل جيس البالغ ارتفاعها 1934 متراً. وتمتاز هذه المناطق الجبلية الخلّابة عموماً بالغنى الطبيعي والتضاريس المتنوعة التي تمثل فرصة مثالية للنزهات الجبلية وركوب الدراجات والمغامرات الجبلية. كما يُعرف جبل جيس بمناخه الفريد وبدرجة الحرارة التي تقل عن الساحل بمقدار 10 درجات مئوية في الصيف، مع انخفاضها بشدة في الشتاء خصوصاً مع تساقط الثلوج على قمة الجبل أحياناً.

استقطاب الزوار والسياح

يعد جبل جيس أحد أهم الوجهات السياحية في الإمارات، حيث يستقطب الزوار والسياح للتمتع بحزمة شاملة من الأنشطة والمغامرات، بما فيها مغامرة «جيس فلايت» أطول مسار انزلاقي في العالم، والذي اعتمد رسمياً من قبل غينيس للأرقام القياسية العالمية في 2018 بطول 2832.88 متراً على ارتفاع 1680 متراً فوق سطح البحر، كما يحتضن الجبل أيضاً مخيم «بير جريلز للمستكشفين»، والذي يتيح للزوار تعلم العيش في الطبيعة والإقامة في مقصورات مجهزة بجميع المستلزمات الشخصية الضرورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news