«مرحبا» تقدم خدمات الاستقبال والمساعدة في أستراليا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت خدمة «مرحبا»، جناح الضيافة في المطارات التابع لـ«دناتا»، عن بدء تقديم خدمات الاستقبال والمساعدة في أستراليا، لتوفر للمتعاملين معها تجربة سفر آمنة وسلسة طوال رحلاتهم.

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه أصبح بإمكان المسافرين القادمين والمغادرين، الاستفادة من خدمات «مرحبا» في مطارات: سيدني، ملبورن، أديلايد، وبريسبن، حيث سيلقون الترحيب والمساعدة من وكلاء مدربين جيداً على بروتوكولات الصحة والسلامة، الذين سيرافقونهم عبر إجراءات المطار حتى منطقة الوصول أو بوابة المغادرة. كما سيوفر وكلاء «مرحبا»، كلما كان ذلك ممكناً، عربات أمتعة يدوية أو خدمة حمل الحقائب مقابل رسوم إضافية.

ووفقاً للبيان، فإنه يمكن للمتعاملين في ملبورن، تعزيز تجربتهم بحجز «الباقة الذهبية»، واستخدام صالة «مرحبا» قبل الالتحاق برحلاتهم بأسعار خاصة، لافتاً إلى أن الصالة الواقعة في مبنى الرحلات الدولية «T2» تتسع لـ200 مسافر، وتتميز بمقاعد مريحة ومنطقة هادئة للاسترخاء ومرافق استحمام.

كما توفر خدمة الإنترنت اللاسلكي فائقة السرعة، وتناول الطعام طوال اليوم مع قهوة «هدسون» ومأكولات عالمية.

وأوضح البيان أن رسوم خدمة الاستقبال والمساعدة الشاملة تبدأ من 250 دولاراً أسترالياً، بينما يمكن دخول صالة «مرحبا» برسوم تبلغ 64 دولاراً أسترالياً.

وقال النائب التنفيذي لرئيس «دناتا»، ستيف ألين، إن «مرحبا» حظيت على مدى العقود الثلاثة الماضية بثقة وولاء المسافرين من خلال تقديم خدمات آمنة وموثوقة في المطارات في دبي وخارجها. ويسعدنا الآن، بعد نجاحنا في تشغيل صالة شهيرة في ملبورن لأكثر من أربع سنوات، أن نقدم للمسافرين من أستراليا وإليها مجموعة واسعة من الخدمات.

وكانت «دناتا» أطلقت خدمة «مرحبا» في دولة الإمارات لمساعدة الركاب القادمين والمغادرين والمارين عبر مطار دبي الدولي. واتسع الإقبال على خدمات الاستقبال والمساعدة بشكل كبير على مدى الأعوام الـ30 الماضية، وواصلت «مرحبا» تعزيز عروض منتجاتها مع مزيد من الخدمات والخيارات الإضافية المصممة لتسهيل وتيسير تجربة الركاب في المطار.

ودشّنت «مرحبا» وجودها العالمي في عام 2017 بافتتاح صالة في مطار «ملبورن»، وأخرى في «كراتشي». وأتبعت ذلك بافتتاح أربعة مرافق في سنغافورة، مانيلا، جنيف، وزيوريخ، إضافة إلى توسيع صالات دبي. وتقدم «مرحبا» الآن خدمات الاستقبال والمساعدة في المطارات في ست دول بفريق يضم أكثر من 400 موظف.

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