طيران الإمارات تتعاون مع "الحصن" لتبسيط السفر إلى الاتحاد الأوروبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفر طيران الإمارات لعملائها المسافرين من الإمارات العربية المتحدة إلى دول الاتحاد الأوروبي مزيداً من الفرص لتحقيق أقصى استفادة من رحلات سفرهم بثقة. وتعمل الناقلة، بالتعاون مع تطبيق الحصن لتمكين قراءة بيانات الاعتماد الصحية للعملاء والتعرف عليها من خلال رموز QR المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حالة لقاح "كوفيد-19" ونتائج اختبار PCR، على تطبيق "جواز سفر اياتا". كما أبرمت طيران الإمارات شراكة مع "الحصن"، المنصة الرقمية الرسمية الخاصة باختبارات "كوفيد-19" في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير راحة أكبر ورحلات أكثر سلاسة لعملائها.

ويتعين على عملاء طيران الإمارات تنزيل "جواز سفر اياتا"، ومسح رمز الاستجابة السريعة QR ببطاقة السفر الخاصة بتطبيق الحصن، وإعادة تحميل النتائج مرة أخرى على التطبيق. وسوف يتمكن المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً من تحميل نتائج اختبار PCR السلبية وشهادات التطعيم من دون الحاجة إلى زيارة مختبرات محددة.

وتسهّل التحسينات الجديدة على عملاء طيران الإمارات الاستفادة من جواز سفر اياتا والحصول على "موافقة السفر Ok to Travel" قبل مغادرتهم إلى أي وجهة في الاتحاد الأوروبي عبر شبكة خطوط الناقلة.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون من الإمارات العربية المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي أيضاً استخدام تطبيق الحصن لإثبات حالتهم الصحية بشكل موثوق، والقدرة على الدخول بسهولة إلى أماكن الضيافة والترفيه، أو حضور الأحداث أو الشروع في تجارب أخرى تتطلب نتيجةً سلبية للاختبار أو إثبات التطعيم. ويقلل ذلك من استخدام التطبيقات المتعددة لإثبات حالة الاختبار والتطعيم أثناء التواجد في الاتحاد الأوروبي، كما يسمح بتحرك مريح وآمن لعملاء طيران الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات عادل الرضا: "في إطار خطة طيران الإمارات لتنفيذ التحقق الرقمي وجعل السفر أكثر سلاسة، فإننا نعزز تجربة العملاء عبر كامل الرحلة عندما يتعلق الأمر بإدارة وتحميل نتائج الفحوصات وإثبات التطعيم بالشراكة مع الحصن. نحن في بحث دائم عن طرق لتوسيع وظائف الأدوات المتاحة لعملائنا مثل جواز سفر اياتا. ويُعد تمكين قراءة رموز QR الخاصة باختبار كوفيد-19 والتطعيم في التطبيق للعملاء المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي خطوة رئيسية لغرس الثقة وتوفير ضمان أكبر. لقد بذل القائمون على تطبيق الحصن جهوداً هائلة للحصول على معادلة نظام شهادات كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي، ويسرنا أن نتقدم منهم بالشكر على جعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول القليلة التي ضمنت الاعتراف باختباراتها وشهاداتها لمواطنيها والمقيمين في جميع دول الاتحاد الأوروبي".

وقال متحدث باسم فريق الحصن: "تُجسّد شراكتنا مع طيران الإمارات مدى أهمية بناء تكامل تكنولوجي آمنٍ ومريح. لقد عملت طيران الإمارات على بناء نموذج رائع للسفر الآمن أثناء الجائحة، ويسرنا أن نكون جزءاً من هذا النموذج، كما نشكر طيران الإمارات على إنجاح هذا التعاون ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا. لقد تمت استضافة الحصن كمشروع وطني على السحاب الوطني National Cloud ونحن ندعو جميع المشاريع الوطنية للانضمام إلينا".

وكانت طيران الإمارات فد بادرت في يوليو الماضي بدمج نظام الحصن الصحي الوطني عبر السحاب الوطني في نظامها لإنجاز إجراءات السفر، ما أتاح الاسترداد الرقمي السريع والتحقق من السجلات الطبية الخاصة بـ"كوفيد-19"، بغض النظر عن مكان تلقي التطعيم أو موقع إجراء الفحص. ويتم التعامل مع المعلومات الصحية ذات الصلة بطريقة آمنة للغاية تتفق مع بروتوكولات خصوصية البيانات، كما يتم التخلص منها فوراً من أنظمة طيران الإمارات بعد اكتمال التحقق. كما كانت طيران الإمارات واحدة من أوائل الناقلات على مستوى الصناعة العالمية التي جربت جواز سفر اياتا، وتوفر هذا الحل للعملاء الذين يسافرون إلى 50 مدينة عبر خطوطها.

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