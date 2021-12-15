مجلس «الاتحادية للرقابة النووية» يوافق على الخطة التشغيلية لـ 2022

المصدر: أبوظبي ■ وام

وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال اجتماعه، أخيراً، على الخطة التشغيلية للهيئة لعام 2022، التي تحدد عدداً من المشروعات الاستراتيجية لدعم مهام الهيئة في الرقابة على القطاعيين النووي والإشعاعي في الدولة، لضمان سلامة الجمهور والعاملين والبيئة، بحسب بيان صحافي صادر عن الهيئة أمس.

كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر التطورات في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، وناقشوا عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الهيئة في المحطة.

يذكر أن الوحدة الأولى تعمل بشكل تجاري، فيما تخضع الوحدة الثانية لمرحلة من الاختبارات، تمهيداً للتشغيل التجاري، وقد وصلت أخيراً إلى 50% من الطاقة الإنتاجية.

واطلع المجلس أيضاً على مستجدات الوحدة الثالثة، حيث أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الشهر الماضي، عن اكتمال أعمال التشييد، وتقوم الهيئة بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة.

ووافق المجلس على إصدار نسخة معدلة من لائحة النقل الآمن للمواد المشعة (FANR-REG-13)، التي حددت متطلبات النقل الآمن للمواد المشعة داخل دولة الإمارات بجميع وسائط النقل (البرية والبحرية والجوية).

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