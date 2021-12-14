«دبي للسلع» يستعرض في أوكرانيا المقومات التجارية للإمارة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استعرض مركز دبي للسلع المتعددة، أمام الشركات الأوكرانية، خلال بعثة تجارية نظمها إلى كييف أخيراً، المقومات التجارية الجذابة التي تتمتع بها دبي وسهولة ممارسة الأعمال التجارية فيها مع العالم من خلال المركز.

وأفاد المركز في بيان أمس، بأن البعثة نُظمت بدعم رسمي من غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية ومجلس الأعمال الأوكراني في دبي، حيث التقى كبار مسؤولي «دبي للسلع المتعددة» خلال الزيارة التي استمرت أسبوعاً، مع ممثلي عدد من الشركات الأوكرانية الرائدة، خلال فعاليات واجتماعات للتواصل عن قُرب مع مجتمع الأعمال الأوكراني.

وشكلت البعثة التجارية التي زارت كييف وشهدت تنظيم مركز دبي للسلع المتعددة حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة»، أول زيارة رسمية للمركز إلى أوكرانيا.

وهدفت الزيارة إلى التأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المركز لتمكين الشركات الأوكرانية من التوسع في المنطقة والوصول إلى بعض الأسواق العالمية الأسرع نمواً، علماً بأن المركز يحتضن حتى اليوم ما يقرب من 200 شركة أوكرانية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «الترويج لسهولة مزاولة الأعمال في دولة الإمارات وتعزيز التدفقات التجارية في دبي، يشكلان جزءاً أساسياً من سياسة مركز دبي للسلع المتعددة، إذ تسهم هذه الحملات الترويجية في تسليط الضوء على الفرص الكثيرة التي يوفرها المركز والإمارة بشكل عام».

وأوضح أن المحاصيل الزراعية، تتصدر المشهد الاقتصادي المتنامي لأوكرانيا، وتشكل تجارة السلع الزراعية جزءاً لا يتجزأ من تركيز المركز وما يسعى إليه من تطورات مستقبلية. وأضاف بن سليم، أن «مجالات تكنولوجيا المعلومات والعملات المشفرة وسلاسل التوريد في أوكرانيا، تُعد من بين الأسرع والأكثر تميزاً في أوروبا».

وتابع: «شاركنا الجانب الأوكراني أحدث ما تقدمه محفظة الشركات الأعضاء لدينا في مجال التقنية والتكنولوجيا، إضافة إلى معلومات حول التوسّع السريع لمركز (كريبتو) التابع لنا، ولاقى ذلك رواجاً كبيراً لديهم، كما أن هناك مجالاً كبيراً للتعاون في هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية».

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