"ويزإير أبوظبي" تضيف كراسنودار الروسية إلى قائمة وجهاتها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "ويزإير أبوظبي" اليوم، عن إضافة كراسنودار الروسية، إلى قائمة وجهاتها، ولتكون الوجهة الثانية للشركة إلى جانب موسكو من أبوظبي.

وأفادت الناقلة في بيان، بأنها ستبدأ تسيير رحلاتها إلى كراسنودار اعتباراً من السابع من فبراير 2022 بمعدل مرتين بالأسبوع يومي الإثنين والجمعة، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها الشركة إلى 34 وجهة، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 309 دراهم، وتتوافر على الموقع الإلكتروني: (wizzair.com)، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.



قال المدير العام لشركة "ويزإير أبوظبي"، كيس فان شايك: "يسعدنا إضافة وجهة ثانية من روسيا، إذ نحرص على مواصلة تكثيف عملياتنا مع تخفيف قيود السفر من وإلى أبوظبي، ولا شك أن كراسنودار تعتبر وجهة مميزة لما تتمتع به من معالم سياحية وثقافية وتاريخية، ويسرنا توفير خياراً إضافياً للمسافرين وبأسعار مقبولة".

وأضاف: "لطالما كان المسار بين دولة الإمارات وروسيا رائجاً لفترة طويلة ونتطلع إلى زيادة حركة المرور بين البلدين، وسنواصل إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكتنا في الوقت الذي يشهد فيه العالم تخفيف القيود على السفر".

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