«طيران الإمارات» تروّج كوستاريكا وجهة سياحية لقاعدة عملائها العالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبلت «طيران الإمارات» في معرض «إكسبو 2020 دبي»، أول من أمس، رئيس جمهورية كوستاريكا، كارلوس ألفارادو كيسادا، وسيدة كوستاريكا الأولى، كلوديا دوبليس كامارغو، والوفد الحكومي المرافق لهما.

وكان في استقبال الوفد الكوستاريكي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة.

وبالتزامن مع زيارة الرئيس الكوستاريكي والوفد المرافق، أعلنت «طيران الإمارات»، عن مبادرات لترويج كوستاريكا وجهة سياحية لقاعدة عملائها العالمية، تضمّنت توفير رحلات جوية أفضل وأسهل إلى تلك الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، وذلك من خلال شركاء «طيران الإمارات» في الرموز و«الإنترلاين»، وقيام «الإمارات للعطلات» بإعداد وتوفير برامج سياحية خاصة إلى كوستاريكا.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تركز (طيران الإمارات)، منذ أطلقت أول خدمة من دون توقف بين دبي والأميركتين في عام 2004، على توسيع روابط النقل الجوي التي تعتبر أساسيةً لبناء علاقات تجارية وسياحية أقوى». وأضاف سموه: «تشهد (طيران الإمارات) نمواً في الطلب من العملاء الذين يرغبون في الوصول إلى كوستاريكا عبر بواباتنا في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، لذلك أجرينا مناقشات إيجابية مع شركائنا في (الإنترلاين والرمز المشترك) لتوسيع خيارات السفر من أجل تلبية هذا الطلب. وستتمكن (طيران الإمارات) قريباً، بالتعاون مع شركة (أفيانكا Avianca)، من تسهيل وصول عملائها إلى كوستاريكا عن طريق بوغوتا عبر مزيد من المطارات، بما في ذلك نقاط أوروبية، مثل برشلونة ومدريد ولندن. ونحن نتطلع اليوم إلى تطوير العلاقات مع كوستاريكا في المستقبل».

من جهته، قال كارلوس ألفارادو كيسادا: «ترحب كوستاريكا، كما دولة الإمارات، بالسياح والشركات، كما أننا نركز بقوة على الاستدامة لأننا نريد ضمان الحفاظ على عالمنا للأجيال المقبلة».

أحمد بن سعيد:

«طيران الإمارات تشهد نمواً في الطلب من العملاء الذين يرغبون في الوصول إلى كوستاريكا عبر بواباتنا في أميركا والمكسيك».

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