68.3 مليار درهم ارتفاعاً في الأصول الأجنبية لـ «المركزي» خلال عام

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال شهر واحد، 9.2 مليارات درهم، حيث زادت الأصول على أساس شهري بنهاية أكتوبر الماضي، إلى 426.34 مليار درهم، من 417.15 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى أعلى معدل لها منذ أكثر من عام. وأوضح «المركزي» في بيانات حديثة أصدرها أمس، أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف ارتفعت 68.3 مليار درهم، على أساس سنوي في أكتوبر 2021، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، الذي بلغت فيه 358.02 مليار درهم.

وأرجع «المركزي» الارتفاع إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، من 124.9 مليار درهم إلى 138.6 مليار درهم، بزيادة 13.7 مليار درهم، في حين ارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى من 45.4 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، إلى 47.4 مليار درهم، بزيادة ملياري درهم.

وسجلت السحوبات النقدية من المصرف المركزي 15.443 مليار درهم، بنهاية أكتوبر، مقابل 15.178 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي السحوبات النقدية إلى 152.94 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي الإيداعات لدى «المركزي» 14.454 مليار درهم، مقابل 13.552 مليار درهم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 154.2 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news