«الموانئ والجمارك» في دبي تنجز 11 مليون معاملة عبر «تصريح» خلال 5 أعوام

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عن إنجازها أكثر من 11 مليون معاملة رقمية عبر نظام «تصريح» الإلكتروني الذكي، من خلال ذراعها الأمنية المتمثلة في إدارة الأمن، وذلك منذ تدشين النظام في منصة دبي التجارية خلال العام 2016.

وقال رئيس المؤسسة، سلطان بن سليّم، في بيان أمس، إن المؤسسة ومن خلال إدارة الأمن تتبنّى أعلى المستويات والمعايير المحلية والعالمية المعتمدة لتطبيق منظومة أمنية شاملة ومتكاملة في الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة في إمارة دبي، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد ومستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

وأوضح أن إجمالي عدد المستخدمين لنظام «تصريح» يتجاوز 116 ألف متعامل حالياً، مشيراً إلى أن النظام يضم أكثر من 43 ألف شركة، ما يؤكد مدى الإقبال على الخدمات الأمنية المتخصصة والتي تعمل على مدار الساعة في المناطق التابعة للمؤسسة.

وأضاف بن سليم، أن النظام يخدم حالياً سبع مناطق تابعة للمؤسسة، هي: ميناء جبل علي، المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، ميناء راشد، ميناء الحمرية، مدينة دبي الملاحية، الأحواض الجافة العالمية في دبي، مرفأ ديرة.

يذكر أن إدارة الأمن في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تقدم 28 خدمة على مدار الساعة، أهمها خدمة إصدار تصاريح دخول الموانئ والمناطق الحرة، وخدمة مرافقة كبار الشخصيات، إضافة إلى خدمات الحراسة والإشراف الأمني للمرافق، وخدمات حماية ومرافقة نقل البضائع، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة بتعزيز الجوانب الأمنية في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة.

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